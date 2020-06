Doctor Gabriel Heras, director proyecto HU-CI: "Ni el coronavirus debería robarnos la humanidad, nadie debería morirse solo"

En "TRECE al día" conversamos con Gabriel Heras, médico Intensivista que ha relatado en el libro "En Primera Línea", lo vivido en las Unidades de Cuidados Intensivos durante la época más dura de la pandemia. El doctor explica en TRECE que "para mí el libro ha supuesto una terapia personal, porque si me hubiera quedado dentro todo lo que expongo en el libro, me hubiera quedado muy tocado". Gabriel lanza un mensaje a todos aquellos que estos días de "desescalada" desobedecen las medidas de seguridad para frenar los contagios: "Les invito a venir a una Unidad de Cuidados Intensivos, no sólo de España, sino a comprobar lo que se está viviendo en países como Chile, Argentina o Brasil y que vean que secuela tiene un paciente de larga estancia que ha sufrido la enfermedad. También les invitaría a hablar con cualquier familiar de un fallecido por la COVID-19".

Gabriel Heras afirma que la situación está más tranquila y apunta "estamos recuperando la normalidad; hace un mes que no ingresa en Cuidados Intensivos un paciente con COVID-19, por lo que estamos volviendo a la situación anterior en la que hay muchos pacientes de enfermedades invisibles que también deben ser atendidos".

Precisamente para llenar de afecto esos momentos en las UCI, el doctor Gabriel Heras había puesto en marcha el proyecto HU-CI, (Humanizar los Cuidados Intensivos). "El proyecto nació en 2014, es una propuesta internacional para humanizar no sólo los Cuidados Intensivos, sino en general la estancia en un hospital, y básicamente es un proyecto de escucha para conocer qué es lo que quieren los pacientes, las familias y los profesionales. En 2017, publicamos nuestro manual de buenas prácticas que si se hubieran cumplido, probablemente, hubiera habido menos mortalidad y la gente que se ha muerto no se hubiera muerto sola".

Gabriel pide que "ahora lo necesario es que la gente no olvide a los sanitarios y su compromiso con la sociedad, y que esos premios y esos reconocimientos se vuelvan tangibles en los ratios, los sueldos y las condiciones laborables que son muy complicadas para los sanitarios".

En la Unidad de Cuidados Intensivos de Gabriel Heras, ningún paciente se murió sin tener contacto con sus familiares. El doctor explica que lo hicieron "aplicando la Ciencia. Si nosotros llevábamos un mes trabajando con medidas seguridad, y no nos habíamos contagiado, pensábamos que no éramos quien para prohibir el contacto familiar y las visitas, porque bastante sufrimiento tenían ya, para ponérselo más difícil. Ni el coronavirus nos puede robar la humanidad y nadie debería morirse solo".

Sobre cómo se aplica en el día a día la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, explica que consiste, entre otras cosas, en "flexibilizar los horarios de visita permitiendo a las familias participar en los cuidados, mejorando la comunicación entre todos nosotros, asegurando el bienestar del paciente, cuidando al cuidador, ahora vamos a sufrir una pandemia de consecuencias en cuidadores y sanitarios y el sistema no está preparado, haciendo arquitectura humanizada para que los hospitales se centren en el bienestar de los pacientes y, por último mejorando el proceso de morir". Gabriel Heras lamenta que el coronavirus haya tirado por tierra estas líneas de trabajo del proyecto HU-CI, aunque destaca que "se ha puesto de manifiesto la necesidad de humanizar la Sanidad y es algo que debe hacerse ahora o ahora, no podemos mirar hacia otro lado". El doctor considera que este proceso es una evolución necesaria para tener "esa Sanidad excelente que todos nos merecemos"