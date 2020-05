Ex director de la OMS en "TRECE al día": "Desde mi punto de vista, Madrid tendría que esperar antes de pasar a la Fase 1"

Se cumplen nueve días desde que se permitió a los más pequeños salir a dar pequeños paseos. Las imágenes que se difundieron entonces y las que aún se siguen viendo en muchas calles donde, tras entrar en la Fase 0 algunos ciudadanos no respetan el distanciamiento social ni las limitaciones horarias, ha hecho que muchos teman un nuevo repunte. En "TRECE al día" hablamos con el doctor Daniel López Acuña, ex director de la Organzación Mundial de la Salud. "Aún es pronto, pero, por fortuna, no parece haber un repunte. Será a lo largo de la próxima semana cuando lo iremos viendo. Pero, por eso es muy importante que tengamos esta vuelta a la normalidad en fases de dos semanas como recomienda la OMS y la Unión Europea porque eso es lo que nos permitirá ir viendo si se produce algún repunte, echar el freno, volver marcha atrás si fuera necesario o acometer la acción de control de los casos que pudieran rebrotar por fallos en el proceso de contención por inadecuadas conductas en la población o inadecuada vigilancia epidemiológica".

El doctor llama la atención sobre el hecho de que "que veamos un incremento en las defunciones no es consecuencia de un aumento de la transmisión, es consecuencia de la evolución que tengan las personas ingresadas a los hospitales. En cambio, el número de casos si es consecuencia de la transmisión, pero recordemos que hay un decalaje de dos semanas por lo menos. Por ejemplo, vimos el aumento en el número de casos ya en pleno confinamiento hasta dos semanas después. Son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar el proceso". Sobre si la mayoría del país está preparado para pasar a la fase 1, explica. "Hemos asistido a una incidencia a varias velocidades. En comunidades en las que la enfermedad ha tenido una gran incidencia quizá deberíamos esperar un poco antes de pasar a la siguiente fase, es el caso de Cataluña, Castilla y León y, desde mi punto de vista, también en la Comunidad de Madrid".