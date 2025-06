El socialista Francisco Ocón habla claro: "El PSOE debería valorar un nuevo candidato si quiere recuperar credibilidad"

El exsecretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón, reclamó una reflexión profunda dentro del Partido Socialista ante la crisis política que atraviesa el Gobierno y la dirección del partido. En una entrevista concedida al programa 'TRECE Al Día', Ocón aseguró que la magnitud de los escándalos que afectan a los dos últimos secretarios de organización del PSOE obliga a tomar decisiones “muy severas” si se quiere preservar la dignidad del proyecto político y presentarse con garantías a futuras elecciones.

“Sin medidas drásticas será muy difícil recuperar la confianza de los ciudadanos”

Ocón calificó de “muy complicada” la situación que vive el PSOE, especialmente tras la implicación de figuras tan relevantes como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. A su juicio, la gravedad de los hechos ya conocidos justifica una reacción política de gran calado: “Si el Partido Socialista pretende recuperar algo de oxígeno y credibilidad, debería valorar muy seriamente la opción de presentar un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno”.

El dirigente riojano no planteó la necesidad inmediata de un congreso extraordinario, pero sí consideró que una dimisión del presidente permitiría, con la actual legislatura, abrir una nueva etapa: “Es una medida extrema, lo sé, pero creo que la situación actual merece medidas extremas”.

En este sentido, señaló que el PSOE no puede limitarse a encerrar el escándalo en unas pocas personas: “Intentar encapsular el caso en dos o tres personas no está funcionando. No parece una estrategia transparente ni eficaz”, afirmó, subrayando que los dos implicados fueron nada menos que secretarios de organización: “Después del secretario general, el cargo más relevante en la estructura del partido”.

“Si esto hubiera pasado en el PP, ya estaríamos pidiendo dimisiones”

Ocón también apeló a la coherencia política y ética del socialismo: “¿Qué estaríamos diciendo si esto mismo hubiera ocurrido en un Gobierno del Partido Popular?”, se preguntó. Y recordó que el PSOE llegó al Gobierno tras una moción de censura por corrupción: “No podemos actuar ahora de forma distinta”.

En su análisis, reconoció que el sistema interno del partido hace muy difícil la organización de una reacción estructural, ya que los mecanismos estatutarios para convocar un congreso son complejos. “Pedro Sánchez ha sabido rodearse de fieles en la ejecutiva. Por eso nadie se atreve a plantear este debate, aunque muchos lo piensan en privado”, reveló.

Pese a todo, insistió en que no hay muchas salidas dignas: “Las próximas elecciones generales están en el horizonte. Si el PSOE quiere llegar con opciones reales, debe actuar ya”. Añadió que los escándalos no solo dañan al actual líder, sino a toda la credibilidad del proyecto progresista: “El dolor que sentimos muchos militantes es profundo. Esto ha manchado gravemente la imagen del partido”.

En relación a Pedro Sánchez, fue claro: “No creo que haya valorado dimitir, al menos por lo que estamos escuchando”. Pero advirtió que la evolución del caso puede cambiar el escenario: “Aún no sabemos el alcance real de las grabaciones ni hasta dónde llegará el escándalo”.

Ocón reconoció que conocer personalmente a algunos de los implicados ha agravado su decepción: “Conozco a Santos Cerdán desde hace más de diez años. Nunca hubiera imaginado estar escuchando lo que hemos oído en los últimos días”.

En conclusión, el exlíder del PSOE riojano lanzó una advertencia clara: “Si no se toman medidas drásticas, será muy difícil que el partido pueda presentarse con la limpieza y el respeto que nos exigen los ciudadanos”. Y cerró con una reflexión contundente: “Pedro Sánchez llegó y Pedro Sánchez pasará, como todos los líderes. Lo que debe permanecer es el partido”.