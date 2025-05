La sorpresa del ex secretario general del PSOE en La Rioja al leer los wasaps que Sánchez le escribe a Ábalos sobre él: "Entiendo que se destapen"

El diario 'El Mundo' ha publicado en los últimos días informaciones revelando wasaps de los años 2020 y 2021 entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en los que se alude a líderes autonómicos socialistas como Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha; Javier Lambán, expresidente de Aragón; y Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura.

"Tiene que salir de ahí"

Francisco Ocón, ex secretario general del PSOE en La Rioja, aparece también en estos mensajes que se intercambian el presidente del Gobierno y el entonces secretario de Organización del PSOE. En ellos, Pedro Sánchez le dice a Ábalos, “Ocón tiene que salir de ahí”, es decir, de la secretaría general. “Me ha sorprendido verme rodeado de otros compañeros de los que se hablan en esos mensajes. Sorprenderme, sí me ha sorprendido, la verdad”, reconoce.

Ocón acabó saliendo de la secretaría general del Partido Socialista en La Rioja y explica cómo sucedió: “José Luis Ábalos, en un momento, en una reunión en La Rioja, me pide que deje de ser secretario general, se lo había indicado el presidente del Gobierno. Y a mí no me costó ni un segundo decidir ese momento cuando me lo indicó, porque yo estaba al servicio del partido y si en la Comisión Ejecutiva Federal deciden que es mejor que no sigas en tu cargo, pues no sigas en tu cargo. Es mi modo de concebir la militancia en ese momento”. Esto se produjo en un momento en el que Francisco Ocón se había mostrado crítico con algunas de las decisiones de su partido: “Una cosa es que tú puedas estar de acuerdo o no con lo que te han dicho y otra cosa es que lo puedas hasta criticar públicamente si lo estás más oportuno, que es lo que hice, pero sí que se produjo esa conversación. Y sí que salí de ahí”.

“De los otros mensajes, el mensaje que más me ha sorprendido es el de que 'se va a quedar sin nada'. Yo nunca entré en política por tener algo, por tener cargo, desde luego. Yo, antes de tener ningún cargo orgánico ni institucional en el partido, fui muchos años un simple militante del PSOE, que sigo siendo a día de hoy”, puntualiza haciendo referencia a otro de los wasaps entre Sánchez y Ábalos. A pesar de ello, aclara que se le invitó a abandonar la secretaría general de La Rioja, pero se le puso sobre la mesa otras ofertas: “Tuve diversos ofrecimientos para ocupar diversos cargos institucionales y fui yo quien los rechazó, finalmente, porque siempre quise entender que mi salida de la política no podía traducirse en que había habido algún pacto para ocupar un cargo postrero, como fue el de ir al Senado. Me lo ofreció la Ejecutiva Federal y yo fui quien lo rechazó, porque como entendí que se iba a entender que mi salida de la política en primera línea era como una especie de pago, en terminar en el Senado, pues decidí rechazarlo y volví a mis actividades privadas”.

Ocón considera que esta decisión le ha dado “mucha libertad para poder decir lo que considerara oportuno con todo el respeto del mundo, pero desde entonces y antes de entonces, he sido crítico con algunas de las decisiones que ha adoptado mi partido, pero fundamentalmente porque mantengo las posiciones que tenía mi partido hace tres o cuatro años, no por otra cosa”, sentencia.

Francisco Ocón, en su caso, nunca mantuvo conversaciones de este tipo con Pedro Sánchez: “Lo cierto es que yo sí que intenté en algún momento hablar con él, me fue imposible y yo con quien mantuve conversaciones fue en este caso, con el ex secretario de Organización, con José Luis Ábalos, o el secretario de Organización después, con Santos Cerdán. No mantuve ninguna conversación al respecto ni cuando pensé que la iba a mantener, que fue en el Congreso de Valencia en el 2021, porque así me lo dijeron, pero se ve que la agenda lo hizo finalmente imposible y de este tipo de asuntos yo informaba a la Ejecutiva Federal, pero a través de estas dos vías, incluso por escrito a través de documentación que yo le remitía”.

"Discrepar en el PSOE no es sencillo"

Ministros y dirigentes socialistas han criticado la filtración de mensajes de wasap entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, incluso señalando la posible ilegalidad de su divulgación, aunque el PSOE ha señalado que no iniciará actuaciones judiciales por este tema.

Ocón, por su parte, entiende “que estos WhatsApp se destapen y que se hable de ellos” porque si no, asegura, estaría entrando en contradicción consigo mismo: “Yo muchas veces he hablado de mensajes que se han producido, como los del presidente Rajoy y su tesorero, el señor Bárcenas. Así que, por lo tanto, yo entiendo que se hable de esto. A mí lo que más me preocupa de todas las decisiones que estamos tomando es que finalmente el asunto central es que creo que no sirven para mantenernos ahora mismo en el gobierno, y eso es cierto, pero creo que puede hacer que el PSOE pase a la oposición cuando llegue el momento de las elecciones y durante una larga temporada. Eso es lo que más me preocupa de algunas de las decisiones que estamos adoptando”.

Como ya han denunciado actuales dirigentes y exdirigentes del Partido Socialista, el debate interno no es la principal de las fortalezas dentro del PSOE: “Creo que no. Yo creo que discrepar, desde luego, con respeto es bueno, pero desde luego sí que ahora mismo, realmente, discrepar creo que no es sencillo, por eso creo que, por ejemplo, en estos micrófonos tampoco haya muchas voces del PSOE. Creo que discrepar es sencillo, yo creo que discrepar con respeto siempre está bien, porque creo que enriquece la labor del PSOE y del resto de partidos políticos”. A pesar de ello, Francisco considera que “esas voces que discrepan, de verdad que creo que son minoritarias, desde luego, creo que la posición que yo mantengo en algunos ámbitos ahora mismo son minoritarias en el partido, pero siempre he hablado de la democracia, que evidentemente la democracia es el gobierno de las mayorías, pero sobre todo es el respeto de las minorías. Las ejecutivas están para dirigir, y para eso se les elige, para dirigir, pero desde luego yo creo que conviene tener en consideración, incluso a los que no están de acuerdo contigo”.