La profética advertencia de un doctor sobre el coronavirus en febrero: "La Sanidad puede colapsar"

Mucho se ha estado hablando en estos días en los que España, como Italia en su momento y como China en el comienzo, está sufriendo la virulencia del COVID-19, de nuestra capacidad o no de habernos anticipado a la pandemia. Lo cierto es que desde muchos de los medios y expertos que durante días se habló sobre el coronavirus en nuestro país, pocos fueron los que alzaron la voz para advertir de lo que podría ocurrir y, sobre todo, de que el coronavirus no era como una gripe.

Entre las voces discordantes se encontraba Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Mount Sinai de Nueva York, que, precisamente, colabora hoy con las autoridades españolas en la búsqueda de una posible vacuna que cure el coronavirus. Desde el plató de TRECE, José Luis Pérez tuvo el placer de poder entrevistarle un 28 de febrero en el que en España veíamos con preocupación lo que entonces ocurría en España.

Las proféticas palabras del doctor García Sastre

Desde el plató de TRECE Al Día se preguntó al doctor García Sastre por la eficacia de algunas medidas contra el virus: "Depende de lo que se quiera decir por eficacia", respondía tajante. "Con lo que sabemos de este virus, no se va a poder parar. Va a haber brotes en muchos sitios inesperados como el que ha habido en Italia", anunciaba de forma profética el doctor español. "Va a hacer que sea muy difícil contenerlo. Las medidas de contención lo que pueden hacer es que la propagación del virus vaya más despacio, lo que ayuda mucho a manejar estos episodios que se convierten en pandémicos".

Además, en declaraciones a TRECE, el doctor García hablaba sobre los distintos escenarios que planteaba el virus: "Si se infecta mucha gente y de ellos una determinada proporción tiene síntomas muy severos, si todas esas infecciones ocurren durante tres semanas, la sanidad se colapsa", vaticinaba. "No hay sitio para tratar a los enfermos, no hay sitio para tratar a los que tienen una enfermedad muy grave, mientras que si hay medidas de contención se puede parar, se pueden extender los infectados. En lugar de que ocurra durante tres semanas, que ocurra durante 2 o 3 meses", aclaraba.

El tema del colapso de la Sanidad, aunque preocupante, se mostró como una posibilidad si no se tomaban las medidas adecuadas: "Si se toman medidas, hay tiempo para poder tratar a los que tienen enfermedades graves sin colapsar los hospitales. No hay medida de contención para parar lo que este virus puede hacer", remataba.

Las decisiones de la OMS

Mucho ha cambiado la situación desde febrero en nuestro país y en el mundo. Por aquel entonces la OMS elevaba el nivel de alerta, aunque sin declarar la pandemia a nivel global: "Están más convencidos de que el virus no va a ser posible pararlo", argumentaba el doctor. "El virus no tiene fronteras. El momento en el que se encuentra el virus en un lugar inesperado ya hay gente infectada y gente que se ha ido a otro lugar", advertía.

El 28 de febrero Adolfo García Sastre nos avanzó en @TRECE_es que la aplicación de medidas de contención evitaría el colapso en los hospitales. Los casos graves no se concentrarían en unas semanas concretas. pic.twitter.com/KdrTIvxdNn — Adrián Naranjo (@adrisanjuan_) March 20, 2020

La comparación entre gripe y coronavirus

Otro de los temas por los que le preguntó al doctor español del Hospital Mount Sinai, José Luis Pérez, fue por la constante comparación que se estaba estableciendo entre tgripe y coronavirus. "Es muy parecido en comportamiento a lo que es la gripe pandémica, no la estacional", diferenciaba. "Eso quiere decir que como no existe inmunidad preexistente, es más fácil que se extienda", anunciaba. No sabemos con seguridad el número de infectados, solo el de diagnosticados. Es mas fácil que haya de 5 a 10 casos más de los que causa la gripe cada año", terminaba de narrar el doctor Adolfo García Sastre, para TRECE.