Así propagó día a día el paciente cero el coronavirus por Italia

El pasado 1 de febrero era viernes. Un viernes normal para Mattia, un joven italiano de Codogno, de 38 años que como es habitual ha terminado con normalidad su jornada como investigador en una multinacional bien conocida. Esa noche tiene planes así que se despide de su mujer embarazada y se dirige a un restaurante de población cercana, Castiglione d'Adda. Un trayecto corto, apenas siete kilómetros, diez minutos en coche.

Ese día, Mattia ha quedado para cenar con un viejo amigo que acaba de regresar de China donde ha estado como representante comercial. Puede que en el trayecto fuera escuchando música o puede que escuchara la radio. Quizás alguna noticia sobre la extensión del coronavirus chino. Nada que pudiera preocupar demasiado a un joven, sano y deportista, que vive a 8.500 kilómetros de Wuhan, el epicentro de la epidemia.

Y fue así, Mattia se equivocaba. Esa cena iba a convertirle en un “súper contagiador” del virus. Mattia y su comensal, de 41 años, compartieron algo más que anécdotas.

El recién llegado no lo sabe, pero es portador del coronavirus. Quizás en una cantidad que no es suficiente para que diera positivo en los controles pero si suficiente para replicarse en otro organismo. Ese viernes, puede que durante el entrante, en los postres o en el abrazo de despedida Mattia quedó contagiado. Pero no lo supo.

Volvió a su casa, con su mujer embarazada, y al lunes siguiente acudió con normalidad a su puesto de trabajo. Un espacio en el que 160 personas comparten oficinas en tres turnos y la mayoría coinciden en la cafetería.

Sigue la rutina. Mattia regresa a casa. Tiene que entrenar ya que en las próximas semanas tiene previsto participar en dos carreras populares. Es una de sus pasiones, el atletismo y por ello pertenece al club de la localidad en la que reside.

Es un deportista nato y también juega como centro campista en un equipo de fútbol amateur. El sábado 15 de febrero hay partido y juega. Se ducha en los vestuarios y después toma algo en bares de la zona con algún amigo. Y el virus dentro.

Ese fin de semana viaja a su pueblo de toda la vida, muy cerquita. Visita a sus padres, pasa un rato con ellos y estos a su vez acuden a su bar de toda la vida una vez que se han despedido de su hijo. También llevan el virus.

Lunes, 17 de febrero, algo no va bien. Mattia no se puede ni mover así que decide llamar al médico para que acuda a casa. El doctor realiza una exploración rutinaria, parece claro, un fuerte catarro, una gripe cuya solución es la de guardar reposo. El doctor se ha contagiado.

Miércoles 19 de febrero, el reposo no basta. La fiebre no baja y la situación ha empeorado. Mattía hace lo que haríamos todos. Ir al hospital. Es allí donde sale a relucir un dato clave. 21 días antes había cenado con una amigo procedente de China. El círculo se cierra y el viernes el virus se quita la careta. Mattia está contagiado, en estado grave y con él cinco médicos del hospital, tres pacientes y su propia mujer embarazada.

Lo que acabo de contar no es solo una historia, es una historia real. Es el inicio de la grave crisis en la que está inmersa Italia.