Margarita del Val lanza un guante a Sánchez para avanzar con el plan de vacunación: "Es lo que sería sensato"

Una de las mayores expertas en coronavirus de nuestro país, la epidemióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, ha querido atender la llamada de 'Trece Al Día' para explicar alguna de las cuestiones que ahora mismo están en el orden del día en relación con la covid-19.

Una epidemia mundial que en nuestro país cada vez parece estar remitiendo más, gracias en gran medida al plan de vacunación, que sigue a velocidad crucero y que ya ha conseguido que tres comunidades autónomas hayan conseguido poner a más del 50% de su población al menos un pinchazo.





La mortalidad, elemento clave para la viróloga

Según ha querido explicar este miércoles Margarita del Val, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para analizar el avance que nuestro país tiene la pandemia es la mortalidad, y no tanto la incidencia acumulada.

Así se lo ha querido explicar a José Luis Pérez, director del programa de TRECE dedicado al análisis de la actualidad, en una jornada que ha estado marcada por el Consejo Interterritorial de Salud, en el cual el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, han llegado a un acuerdo en el establecimiento de horarios en la hostelería y en el ocio nocturno en función de la situación epidemiológica en la que se encuentre cada comunidad autónoma.









Los establecimientos de hostelería son lugares seguros y aliados para superar esta crisis. No pueden pagar la ineficacia del gobierno de Sánchez.



Por eso @ComunidadMadrid seguirá aplicando la normativa autonómica. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 2, 2021

Un acuerdo, se debe matizar, que aun siendo de obligado cumplimiento, no ha contado con el visto bueno de todas las autonomías, ya que hasta seis diferentes se han mostrado en contra de lo finalmente acordado.

"El problema es que haya mortalidad, no que haya más casos. Hay que darse cuenta de que las personas que están protegidas son las que están vacunadas. Nadie más. Todas las personas que no lo están, que no se confíen", ha explicado la viróloga.





La propuesta de Margarita del Val a Sánchez para avanzar con el plan de vacunación

Ha sido, en mitad de la entrevista, cuando la viróloga ha querido mandarle una propuesta al Gobierno para saber cómo avanzar, en la situación en la que nos encontramos, con el plan de vacunación, especialmente después de que la farmacéutica Pfizer haya dado visto bueno a vacunar a los jóvenes entre 12 y 16 años.

Sin embargo, la viróloga ha querido poner freno sobre esta opción y ha explicado que ahora debemos identificar a los grupos de riesgo que están sin vacunar, en lugar de vacunar a los jóvenes de forma general.

Tino RomanoEFE





"Una vez vacunados a los grupos de riesgo conocidos, ¿cuáles quedan? Están claro que quedan los de diabetes tipo II o hipertensión en las personas de mediana edad y jóvenes. Lo tienen y todavía no han dado la cara. Hay que identificar a esas personas y vacunarlos, es lo que veo que sería más sensato. No veo todavía claro vacunar a los de 20-30 años, necesito datos. Deberíamos pasar ya, además, a la protección de otros países y no vacunar masivamente a los jóvenes", ha explicado la viróloga.

