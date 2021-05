Alemania, único país de la UE en ofrecer de momento la vacuna de Pfizer a adolescentes a partir de 12 años

No ha sido hasta este viernes cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha autorizado la autorización del uso de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 en edades que superen los 12 años. Un anuncio que llega después de que solo se recomendasen las vacunas para personas que superasen los 16 años.

Lo que ha hecho cambiar la opinión a la farmacéutica han sido los resultados de los ensayos clínicos que se han hecho a personas de edades comprendidas entre 12 y 15 años. Según ha explicado este viernes el director del departamento de estrategias de vacunas de la EMA, Mario Cavaleri, esta se administrará en dos inyecciones con al menos tres semanas de diferencia, pero deberán ser los países miembros en autorizar la decisión de ofrecer la vacuna a los adolescentes así como cuándo.

Alemania, primer país de la UE que ha anunciado que rebaja la edad a los 12 años

La canciller Merkel y los presidentes de los Bundesland, sin embargo, se adelantaron a conocer esta decisión y horas antes de que la Agencia Europa del Medicamento anunciase su autorización, ellos ya habían decidido ofrecer la vacuna a los adolescentes de 12 años o más a partir del próximo 7 de junio, a la espera de lo que concluyese la Agencia.

Para ello, explicó la canciller ante los medios, deberán solicitar una cita de vacunación que se registrará en función de los grupos de estabilidad que se establezcan, aunque Merkel ha defendido no llevar esta vacunación en los colegios— como habían apuntado algunos medios— ya que esta no va a ser obligatoria. "El colegio no dependerá de las vacunas, no será obligatoria la vacuna para asistir al colegio y se garantizará un funcionamiento seguro de la escuela independientemente del número de alumnos que se beneficien de la oferta de vacunación", ha apostillado en este sentido.

Alemania, con este paso, es de momento el único país de la UE que se ha adelantado y va a llevar a cabo la decisión que ha anunciado la EMA en las últimas horas. El resto de países miembros de momento guardan silencio, aunque lo más probable es que en las próximas horas pueda haber pronunciamientos en uno o en otro sentido.

España también tiene previsto rebajar la edad en consonancia con lo que dice la UE

El Ministerio de Sanidad, de momento, no ha anunciado una decisión al respecto. Pero si se hace caso a lo que dice la hemeroteca, lo cierto es que dentro de unos meses lo probable es que veamos a los más pequeños de la casa acudir a una cita para vacunarse.

Cuando ha sido preguntada por esto en diversas ocasiones a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha señalado que en caso de recibir el visto bueno de la EMA España rebajará la edad mínima para recibir la vacuna, que en la actualidad es de 16 años. Sin embargo, esta idea no va a implicar un nuevo cambio en la estrategia de vacunación, ya que según han apuntado desde Sanidad, quieren mantener tal y como está la estrategia y seguir en orden descendente la vacunación masiva.

Los estudios apuntan que Pfizer y Moderna son seguras para los menores

La decisión que ha adoptado la EMA viene en consonancia con las conclusiones que han ido publicándose durante estos días. La revista "The New Englnad Journal of Medicine" ha publicado, por ejemplo, un ensayo realizado sobre 2.260 adolescentes que recibieron las dos dosis de la vacuna de Pfizer de la cual tuvieron un perfil de seguridad favorable

Esta, sin embargo, no ha sido la única. La vacuna de ARNm aprobada, fabricada por Moderna, también ha demostrado ser segura y ser efectiva en adolescentes.