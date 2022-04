Los siete trucos que deberás aplicar para reducir tu consumo de gasolina: "Entre cuatro y cinco litros"

La subida de precios hace que en muchas ocasiones sea realmente complicado llegar a fin de mes. Desde hace varias semanas hemos visto cómo llenar el depósito de gasolina de nuestro depósito es cada vez más caro y es ya habitual ver en estaciones de servicio la gasolina y el diésel rozando los dos euros el litro. Es decir, llenar el depósito de un automóvil con motor de gasolina podría elevar su coste por encima de la friolera de 80 euros, de media. Con la Semana Santa encima y miles de españoles de vacaciones, es posible que te hayas preguntado cómo reducir el consumo de gasolina o diésel. La realidad es que, al margen de los precios, hay varios trucos que podrían contribuir a reducir el gasto en combustible en tu vehículo.

Ernesto Nava, director de la escuela de conducción RACE, y Estefanía González, portavoz del comparador kelisto.es, han dado algunas claves en 'TRECE al Día' para reducir el consumo de gasolina o diésel de nuestro coche y alargar más la vida de nuestro depósito.





La conducción eficiente, clave para reducir el gasto de combustible en carretera

Estos pequeños trucos, basados en la conducción eficiente, pasan por ser una serie de acciones cotidianas que podrían ayudarnos a reducir el gasto de gasolina. Uno de ellos es no llenar el maletero de nuestro vehículo, siempre y cuando no sea necesario. De llenarlo de forma innecesaria es posible que aumentemos "entre cuatro y cinco litros por cada cien kilómetros" el consumo de combustible, ha apuntado González. También ha hecho referencia a los elementos complementarios de los coches, como las bacas, que nos permiten aumentar el espacio de almacenamiento: "Si la tenemos puesta y no la vamos a usar, hay que quitarla porque el consumo puede aumentar hasta un 20%", ha subrayado.

A estas dos pequeñas claves, Ernesto Nava ha querido hablar también del motor. Tener el coche encendido pero mantenerlo a su vez parado, también aumenta el consumo. También es importante la gestión de las marchas del vehículo y saber perfectamente cuándo introducir la siguiente. "Las apuramos mucho", ha asegurado. "Subir el motor mucho de vueltas, hace que consuma más. El motor no debe caer nunca por debajo de las mil vueltas", ha apuntado. La cifra óptima para no aumentar el consumo del coche es mantenerla entre las 1000 o 1500 vueltas.





La concentración del conductor, por otro lado, también es fundamental. "En el caso de la conducción eficiente, la concentración nos va a ayudar a lo que estamos haciendo, ver si vamos en la marcha adecuada, para eso es importante mirar lejos, tener sentido de la anticipación", ha asegurado Nava. Por otro lado, es fundamental el control de la presión de los neumáticos, la cual es recomendable revisar una vez al mes. "Nos va a dar buen comportamiento del neumático de cara a seguridad y buena rodadura para no tener un gran consumo de combustible", ha agregado.

En último lugar, Estefanía González se ha referido a las tarjetas ahorro a la hora de repostar, las cuales son "recomendables" siempre y cuando "hagamos examen de conciencia". Para ello es necesario saber cuánto utilizamos el coche, dónde solemos repostar y con qué frecuencia. "Como cualquier producto, tiene letra pequeña y condiciones pero merecen la pena siempre que se adapten al uso que le vamos a hacer al final", ha concluido. Estas tarjetas podrían ayudarnos a ahorrar "hasta cien euros al año".