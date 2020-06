Pérez: “No se puede regular hasta el último de los detalles"

Vídeo

El presentador y director de 'TRECE al día', José Luis Pérez, analiza las incongruencias en la toma de decisiones del Gobierno con respecto al plan de desescalada.

Bueno pues ya sabemos que más de la mitad de la población del país entrará el lunes en esa ansiada fase tres del plan de reapertura. Eso significa, entre otras muchas cosas, que serán sus gobiernos autónomos los que gestionen esa fase final de ese plan de reapertura del país. Porque ya sabéis, el presidente Sánchez, una vez más, pasó de la noche al día. Pasó de decir que era imposible poder gestionar el final de este plan de reapertura sin un mes más de estado de alarma, a negociar en el Congreso que cada uno se las apañara allá como pudiera o quisiera.

Pérez, sobre las divergencias en la desescalada

Chema Moya

Lo ciertos es que, antes incluso, de que lleguemos a esa fase 3 en ninguna parte del país ya empezamos a ver las primeras divergencias. Por ejemplo: El presidente de Canarias, que es del Partido Socialista, dice que le parece estupendamente, que en el campo de Las Palmas puede haber ya público. En cambio, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que es del Gobierno Central, dice que eso le parece poco menos que un despropósito. ¿Y quién decidirá si se puede o no acudir como público en los estadios de fútbol, ¿el Gobierno autonómico, el Gobierno central?

Eso, que no es precisamente baladí, no lo sabemos. Para eso se reserva el domingo, el presidente del Gobierno, el que parece que va a ser uno de sus últimos discursos de fin de semana. ¿No sería mejor tenerlo todo más ordenado, ya que de ello depende buena parte de nuestra vida?

No se puede poner a un policía, detrás de cada uno, no se puede regular hasta el último de los detalles, por supuesto que no. Ni se puede ni se debe. Es complicado, pero orden ha pasado y ha faltado de principio a fin.