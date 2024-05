La Gran Pregunta, 11 de mayo de 2024

La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles. Es una manifestación artística que forma parte de nuestra tradición en que se resaltan valores “profundamente humanos, como son la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. Esta definición no es una opinión, sino que es la forma en la que aparece recogida en la Ley del 13 de noviembre de 2013 para la regulación de la Tauromaquia. Un texto en el que, además, aparece nombrada hasta 34 veces la palabra cultura y que ampara la necesidad de que, como tal, sea protegido por los poderes públicos. Ya en el siglo XIII las partidas de Alfonso X el Sabio regulaban esta materia que el poeta Federico García Lorca definía como la fiesta de mayor riqueza poética y vital de España. Sin embargo, a pesar de ser parte de un patrimonio de siglos, su práctica tiene no pocos detractores, por considerarla una forma explícita de tortura animal. No es un debate nuevo y en la discusión entran en juego, no solo gustos o pasiones, sino una parte fundamental de nuestra esencia. En este programa se trata el tema de la cultura del toro y de su vigencia, si sigue teniendo sentido su protección o de si está en peligro la fiesta, después de que el Ministerio de Cultura haya decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Analizamos el tema con Fernando Gomá, vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia, y Sixto Naranjo, director de 'El Albero' de COPE.

También hablamos de otra pasión, la del trabajo. Dicen algunos que el culto al trabajo se ha convertido en una trampa que lleva en muchas ocasiones a la autoexplotación y al burnout o el llamado síndrome del trabajador quemado. Pero, ¿es la vocación o la precariedad lo que conduce a este síndrome? Respondemos las preguntas con ayuda de Juan Luis Paramio, profesor de la UAM y experto en mercado de trabajo.