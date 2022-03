Isabel García Tejerina, en TRECE: “Los españoles tenemos una deuda con nuestros agricultores y ganaderos”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a una invitada muy especial: Isabel García Tejerina. La exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha llegado al plató del programa en su Vespa: “Desde que estudié la carrera está conmigo. Al principio me costó convencer a mis padres. Yo no le he puesto nombre, solo digo “mi Vespa” aunque está a nombre de los cinco hermanos”.

Isabel estudió Ingeniería Agrónoma y Derecho y opina sobre la nueva ley de educación de la ESO donde se eliminan las notas numéricas y se pasará de curso sin límite de suspensos: “Me da pena porque cuando los niños van al colegio les enseñamos herramientas y la filosofía les enseña a ser críticos y exigentes y a cuestionarse las cosas. Espero que se recapacite. La educación es la esencia del país”. Isabel considera que los niños necesitan estímulos para seguir creciendo: “Si matamos los estímulos, matamos los niños que quieren hacer mejor las cosas. No sé qué se gana dando menos oportunidades de futuro cuando el mundo cada vez es más global y los niños van a competir”.

Analizamos la situación del campo español con la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina: “Con el sector alimentario de este país – del que me siento orgullosa y ha sido un privilegio trabajar con ellos y para ellos – nos tenemos que dar cuenta de una cosa. En 2020, cuando llega el Covid, no teníamos la cadena sanitaria fuerte y este año con la invasión en Ucrania nos damos cuenta de que la cadena de valores energética no es tan sólida, peor en 2020 vimos que la cadena más estratégica que hay, la de la alimentación, no se resintió. Si tenemos en España esta cadena de tan altísima calidad, protejámosla. Somos nosotros quiénes alimentamos al mundo y tenemos que cuidarla”.

Isabel ha dado su opinión sobre las protestas de los agricultores y ganaderos: “La ganadería es una actividad muy compleja. Es al aire libre y puede pasar de todo, desde que siembras hasta que recoges, sabes lo que inviertes, pero no sabes lo que vas a cosechar… hay que estar muy encima de la agricultura políticamente. Las crisis, cuanto antes se aborda, evitas que se agudicen. Es un sector que requiere una acción cercana”. Isabel sentencia: “Los españoles tenemos una deuda con nuestros agricultores y ganaderos y políticamente hay que proteger a este sector”.

Isabel García Tejerina responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Antonio Jiménez: “¿Vas a echarte al ruedo con Alberto Núñez Feijóo?”: “A mí no me toca ahora. Ya me he arrimado lo que he podido al toro. He trabajado durante ocho años intensos y ahora solo me queda ayudar. Hay mucha ilusión en Alberto Núñez Feijóo que nadie duda que será un grandísimo presidente. Creo que el resto de España está esperando al gallego”.

La segunda pregunta la formulaba Irene Sanz, ¿Qué importancia tiene la frase “cuando estudies y trabajes piensa que algún día España necesitará de ti”?: “La leí en un edificio y me gustó tanto que la copié. Somos un país con riqueza de todo tipo y mucho potencial, pero nos tienen que ayudar a sacarlo. Creo que esa frase me ayudaba. Lo practiqué, llené mi mochila y el presidente Rajoy y otras muchas personas me dieron la oportunidad de servir a mi país”.

Por último, José Luis Pérez le preguntaba si considera que es imprescindible pisar el suelo de la empresa privada antes de dedicarse a lo público: “No es imprescindible, pero sí es conveniente. La empresa privada enriquece mucho. Cuando vas a resolver los problemas de la gente son los problemas de las empresas y los empresarios, creo que hay que tener mezcla de experiencias porque la diversidad es riqueza”.