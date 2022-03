Fernando Alejandre, ex JEMAD, explica qué sucedería si Rusia toca territorio de la OTAN: “No hay vuelta atrás”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: Fernando Alejandre. El ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa comenzaba opinando sobre la escalada de la invasión de Rusia a Ucrania: “Nadie conoce bien lo que va a pasar porque la guerra es impredecible. Es una invasión y es difícil saber qué va a ocurrir. Yo creo que Rusia irá alcanzando los objetivos que tiene marcados, cuando tenga las cartas en la mano irá a una negociación… y esto es no haber perdido la guerra y poder negociar. Habrá que ceder por las dos partes. La posición que le queda a la Comunidad Internacional es esperar, vigilar y observar”.

Analizamos la invasión de Ucrania con el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre: “Creo que China se está frotando las manos porque sale beneficiado, ya que sus competidores más cercanos están enfrentados”. ¿Qué van a tener que ceder ambos países en esa negociación?: “Rusia va a tener que replegarse de los territorios ocupados. El ataque a Kiev sería una sangría absoluta”.

“Si la Comunidad Internacional es capaz de mantener la dureza de las sanciones, esto tendrá una repercusión evidente sobre el poderío económico ruso, que es necesario para mantener el poderío militar”, apunta Fernando y aclara que todos los datos que nos llegan hay que ponerlo en cuestión debido a la desinformación: “Ucrania resistirá el tiempo que resista sus fuerzas armadas y su milicia. Ni más ni menos. La cuestión está en saber cómo se llega a la mesa de negociación”.

La OTAN teme que los ataques junto a Polonia provoquen un incidente en Polonia, territorio aliado: “Si uno de esos proyectiles, por lo que fuera, se va a 20 km, y cae en territorio polaco, estamos hablando de una cosa muy seria, de una Guerra Mundial, si no de un holocausto nuclear… estaríamos hablando de algo que se nos va a todos de las manos. Si Rusia ataca a objetivos dentro del territorio de la OTAN, tenemos que hacer valer una cláusula automática que hay por la cual todos los países de la OTAN se sienten atacados. Todos tienen que saberlo, el pueblo español está comprometido a salir hacia Polonia si es atacada. Cuando se produjera una marcha hacia allá, nadie nos asegura que no hubiera una persona, a uno u otro lado de la frontera, que apretara el botón rojo… y una vez que se toca el botón rojo no hay vuelta atrás. Creo que Putin sabe lo que va a hacer y que no lo hará”.

El último libro de Fernando Alejandre: ‘Rey servido y patria honrada’

¿Se nos ha olvidado que se necesitan Fuerzas Armadas?: “Las Fuerzas Armadas españolas, en los últimos años, se han desnaturalizado y hemos pensado que la guerra ya había desaparecido. En un par de generaciones tendremos que llamar a las Fuerzas Armadas al combate”. El general explica por qué a España le afecta de una forma directa: “Vivimos en una península y nos sentimos seguros por el propio terreno. También, desde 1808 no hemos visto un invasor, las guerras han sido civiles y todo esto hace que uno se crea, que vive en una sociedad justa y pacífica y que así va a ser toda la vida. Pero lo que sería un verdadero desastre es que el día que nos llamen no estemos preparados”.

El título forma parte de un poema de Lope de Vega: “Lo que trataba de hacer es dar mi visión particular. Tras casi 50 años en las Fuerzas Armadas, quiero dar mi visión sobre lo que hay que mejorar. Busqué algo que me recordara bajo qué lema, he querido vivir mi vida militar. Es un trozo muy pequeño de una estrofa de Lope de Vega que expone algo que vivimos todos, trabajamos por servir al rey y a la patria. Por España hay mucha gente que se levanta todos los días”. Fernando Alejandre ha participado en misiones de Irak, Bosnia y Kosovo, ocupando distintos cargos del Ejército: “Creo que la sociedad española debería darse cuenta de los profesionales que tiene para su defensa”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Fernando Alejandre?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía el emblema del Estado Mayor de la Defensa: “Aquí están los emblemas de los tres ejércitos. Esto me lo regalaron el día que me despedía. Siempre habíamos tenido la figura de Capitán General, pero a Franco quisieron quitarle el emblema y se quitó el título y el único que es Capitán General es el Rey. Y el JEMAD debe llevar ese emblema”.

En la segunda caja había una faja de General: “La faja azul es de Estado Mayor. Antes no se llevaba como faja, se llevaba como banda. Esto es incomodísimo y lleva unas borlas que son muy antiguas, son de mi padre. Mi padre falleció hace mucho tiempo y las puse como homenaje a mi padre”.

La última caja escondía otro objeto que le trae buenos recuerdos: “Esto es lo que llevan los estudiantes de la Academia General Militar y esto es lo que llevan colgados del hombre derecho los cadetes y significa que has ingresado. Se lleva durante los 4-5 años y no los vuelves a usar”.