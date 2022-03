Después de 13 años, Nuria Fergó estrena su disco más especial: “Fue una promesa que le hice a mi madre”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a una invitada muy especial: Nuria Fergó. La cantante comenzaba las entrevistas relatando por qué le hace tanta ilusión este nuevo álbum: “Llevo 13 años sin sacar un disco y estoy en un punto de mi vida, después de 20 años de profesión, que quiero hacer lo que yo quiera. El disco que voy a sacar es de rancheras, pero es lo que me sale del corazón. Me está saliendo tan bonito… estoy feliz y creo en este proyecto”. ¿Por qué rancheras?: “Fue una promesa que le hice a mi madre. Antes de ser conocida yo cantaba rancheras y a ella le encantaban. Pero entre en Operación Triunfo y a lo tonto han pasado 20 años. Hay rancheras de toda la vida y también canciones que son especiales y han sido importantes a lo largo de mi vida y las he hecho versión ranchera”. La cantante ha grabado el disco en Los Ángeles “con mariachis de verdad”.

El nuevo disco de Nuria Fergó

Todavía se desconoce el título del disco y cuándo verá la luz, pero Nuria Fergó nos da algunas pistas: “Poco a poco voy desgranaré el disco. Dentro de poco sale otro single nuevo… va a ser otro dúo”. Tras la presión de Antonio Hueso y María Ruiz, la cantante desveló el título del álbum: "Se titulará ‘Con permiso’".

El primer single de este disco es un dúo con Manu Tenorio: “Desde que entramos en OT empezamos a encajar. El sevillano… yo malagueña… tú sabes. Saltaban chispas, era obvio”.





La llamada sorpresa de Manu Tenorio

Durante la entrevista, y a través de videollamada, el cantante sevillano quiso sorprender a Nuria Fergó: “Yo estoy muy contento y agradecido de que hayas querido contar conmigo. Te quiero muchísimo y siempre que te vayan las cosas bien me da mucha alegría”. Entre Manu Tenorio y Nuria siempre se habló de que tenían una conexión especial: “Entre ella y yo hay una magia maravillosa. Nos divertimos mucho juntos”. Dale al PLAY para escuchar la conversación completa.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Nuria Fergó?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una banda: “Fui Miss Simpatía en Miss Málaga y Primera Dama de Honor en Miss Nerja. Me hicieron cantar en el escenario. Esto fue en el 96”.

En la segunda caja había una caja de su cuarto: “Es un regalo que me hizo mi amiga Carmen cuando nació mi pequeña Martina que ya tiene 10 años. Dentro está una taza que me la regaló Aurora Carbonell después de tener una conversación y pedirle que llevara mi proyecto y al día siguiente me regaló una taza que le recordaba a Méjico”.

La última caja escondía una película, ‘La historia interminable’: “Es mi película favorita, me marcó. Me parece espectacular”.

Nuria Fergó responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Rosa López: “¿Qué cremita te echabas cuando estábamos en Operación Triunfo?”: “Era un bote azul… no sé si era de Cacharel. Me decía que olía muy bien. Olía super bien”.

La segunda pregunta la formulaba Aurora Carbonell, ¿Cuál ha sido el momento más especial en todo este proyecto?: “Ella ha pulido todo el proyecto. Lo importante es encontrar una persona que confíe en ti. Yo no he tenido a esa persona. Estoy muy agradecida porque he trabajado 20 años, pero no he sentido tener un manager que sacaba el mayor provecho de mí. Aurora es de esas personas que se ha puesto en mi camino y que está cuidando todo el proyecto. Recuerdo que cuando estuvimos haciendo la sesión de fotos, no podía parar de llorar porque miraba al equipo y sentía felicidad al ver que estaba rodeada de personas que me quieren”.

Por último, Marta de Pedro preguntaba si había algún rincón de la academia de OT donde no había cámaras: “En el baño… en el baño no había cámaras. Depende de para qué nos metíamos en el baño. El baño y en la habitación un poquito”.