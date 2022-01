Cruz Morcillo en TRECE: “Los datos no avalan que los enfermos mentales maten más, todo lo contrario”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: Cruz Morcillo. La periodista comenzaba la entrevista hablando de sus libros: “El hecho de que hayan salido estos dos libros en un año tan complicado para todos y la buena acogida para mí es una felicidad tremenda”. Cruz Morcillo asegura que ambos libros, ‘Departamento de homicidios’ y ‘La hermandad del mal’, no tienen nada que ver pero que contienen su esencia.

“Me preocupa mucho la enfermedad mental. Cómo no somos capaces de empatizar. Si tienes un cáncer todo el mundo de compadecer, pero si tienes una enfermedad mental te dan la espalda. Los datos no avalan que los enfermos mentales maten más que las personas que no tienen esas patologías y lo que sucede es que son mentes muy trastornadas que realizan crímenes muy mediáticos”, así describe Cruz Morcillo las historias de sus libros que son hecho reales, no ficción.

¿Cómo fue la conversación con el asesino Bruno Hernández?

Cruz Morcillo relata “la entrevista más extraña” de su vida, el momento en el que se puso frente a Bruno Hernández: “Él autoriza la entrevista, sabe quién soy y sabe que estoy escribiendo un libro. Yo no iba a preguntar si había asesinado a las chicas, le pregunté por la madre de sus hijas. Estuvimos hablando de la enfermedad durante una parte. Cuando le comenté por la pandemia comenzó su delirio de que los chinos nos envenenan y empezó a hablarme de la hermandad a la que pertenece. Ahí me di cuenta de los dos Brunos y confirmé que era un enfermo mental, que no reconoce la enfermedad”.

Su otro libro publicado este año, ‘Departamento de homicidios’ homenajea a los agentes de seguridad de la policía y la Guardia Civil: “Me sentía en deuda. Al principio no me gustaba nada este tipo de periodismo y ellos me ayudaron a construirme mi carrera. Este libro lleva cuatro años de trabajo”. Cruz recalca que en este libro hay mucha parte de “reconocer lo que no se hace bien” destacando a cuatro profesionales que reconocen fallos por no haber sido capaces de encontrar al asesino.

¿Cómo se entra en homicidios? Cruz nos desvela algunas de las pruebas que se hacen para saber si eres un profesional apto: “Lo primero que tenías que hacer es ir a varias autopsias y aguantar y después se los llevaba a comer sangre con cebolla o callos. Otro capitán me cuenta otra de las pruebas, más sencilla, que era… la primera vez que le preguntaban qué horario había… fuera… porque el policía de homicidios debe estar siempre al servicio de la investigación”. Estas son alguna de las curiosidades que podrás encontrar en sus libros.

Cruz Morcillo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de su compañero de profesión Manu Marlasca. ¿Cuándo vas a bajar la intensidad con la que trabajas?:“Cuando te retires me retiro. Mientras, seguiremos compitiendo”. Dale al PLAY para escuchar la llamada telefónica del periodista de investigación y su complicidad con Cruz Morcillo.

La segunda pregunta la formulaba Mayka Navarro, ¿Te acuerdas del primer caso que cubrimos juntas?: “Coincidimos al otro lado de la frontera de Melilla y ella estaba haciendo su trabajo. Somos muy competitivas. Cuando terminamos nos fuimos a cenar, le abrieron un bar, tiene ese poder de convicción. Nos montamos una juerga flamenca”.

Por último, Ángel Expósito le preguntaba si consigue separar el lado humano del lado profesional: “Nunca lo consigo separar. Ángel lo sabe bien porque a él también le pasa. Tu credibilidad, sobre todo en sucesos, depende de cómo eres como persona también. Tienes que empatizar, incluso con el malo”. Cruz aclara que no busca una justificación para el asesinato del ser humano, sino que trata de conocer las razones que le han llevado al asesino a cometer el crimen para poder dar la información.