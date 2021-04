Espinosa de los Monteros, en TRECE: "Iglesias ha introducido el veneno del odio y está contaminando al PSOE"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha pasado por las cámaras de ‘El Cascabel’ de TRECE para responder a las preguntas de Antonio Jiménez sobre el transcurso de la campaña electoral en Madrid, la propuesta del partido para paliar la crisis sanitaria y económica, para valorar la tensión que se está viviendo en los últimos días de la campaña y las perspectivas que tiene su partido de cara al resultado del 4-M.

En este sentido, Espinosa de los Monteros ha señalado que “el centroderecha lo tiene bastante bien, y eso es lo que tiene a los partidos de izquierda, de extrema izquierda, metidos en una campaña de odio preocupante. Están volando todos los puentes, todos los consensos de la transición, de una manera irresponsable".

El dirigente de Vox añade que "es lo que cabe esperar de Podemos, el comunismo tiene un libreto de juego que conocemos de otros países, pero que el PSOE se haya entregado a ello es muy peligroso, la podemización del PSOE y de la sociedad, precisamente en un momento en el que España se estaba 'despodemizando' políticamente, porque si uno mira la trayectoria de Podemos, es obvio que está en descenso y se está aproximando a algo residual, como era Izquierda Unida y como debe ser, porque España no es un país de extremos. Pero precisamente con el PSOE se está consiguiendo el efecto contrario, se está podemizando, es irreconocible incluso para los viejos afiliados y no digamos los antiguos dirigentes".

Sobre la estrategia de la campaña de "la izquierda", Espinosa de los Monteros apunta a que el "único propósito es no hablar de los temas, no quería debates y por eso voló el de la SER. Sobrevuela todo el tema del fascismo que es muy cansado. En España no existe ni el fascismo ni la extrema derecha. Se llama fascismo a todo lo que no es la extrema izquierda, a Felipe González, a Alfonso Guerra, Ciudadanos, PP, todos han sido fascistas, y ahora somos nosotros. Es una jugarreta con la que están embarrando el terreno de juego".

El portavoz de Vox en el Congreso explica en TRECE que "en España hay unos comunistas, que lo dicen ellos mismos, como Pablo Iglesias. Son la extrema izquierda y no son demócratas porque es incompatible, no tienen interés en participar en democracia, sino volar puentes y utilizar estrategias usadas en otros países para alcanzar el paraíso comunista que solo causa pobreza y miseria. Por eso en Europa del Este que lo ha sufrido, nadie vota a un partido comunista.

En cuanto a la posición de Vox con respecto a los impuestos en la Comunidad de Madrid, Espinosa de los Monteros recuerda que "había alcanzado un acuerdo con el PP" y añade que "decimos que hay que tener los impuestos necesarios para mantener un cierto estado del bienestar, pero ni uno más de lo necesario para no caer en el bienestar del estado. Queremos reducir todos los impuestos y reducir el gasto superfluo del Estado. La industria política es la única que ha crecido en 2020, hay más políticos que cobran mejores sueldos. Por eso Vox dice que reduzcamos el despilfarro político. Nos sobra con la mitad de diputados autonómicos".

�� "Decimos que hay que tener los impuestos necesarios para mantener un cierto estado del bienestar, pero ni uno más de lo necesario para no caer en el bienestar del estado. Queremos reducir también el gasto superfluo del Estado".



Sobre otra cuestión importante no tan mencionada en campaña, la educación, ha respondido Espinosa de los Monteros en TRECE: "Entendemos que la educación no debe ser un campo de batalla político, sino un ascensor social, un instrumento para que los niños tengan la oportunidad de desarrollarse, crecer y tener una vida mejor que redunda en su propio beneficio y en el de todos los españoles. Queremos traer a la Comunidad de Madrid una educación dedicada a formar niños y no a manipularles, no hablarles de cosas que no hay que hablar en el colegio, para eso están sus padres. La educación especial le pueda dar de manera especializada e individualizada un tratamiento, en Madrid somos punteros en Europa, todo esto está en jaque porque tenemos unos políticos irresponsables".

Durante la entrevista, el portavoz de Vox en el Congreso también ha mencionado las medidas que propone su partido con respecto a la covid-19 y que, señala, "Rocío Monasterio lleva diciendo desde el principio, todo lo que hemos propuesto desde el principio se ha tachado de fascista, racista, xenófobo… Vamos a tomar medidas que son serias y sensatas, favorecer la vacunación, Madrid no se puede parar, hay que ofrecer recursos del Estado, no se puede traspasar la responsabilidad desde el Gobierno a los ciudadanos. Nos tratan como niños pequeños. Madrid y España en su conjunto necesita gobernantes más sensatos y responsables".

También se ha reafirmado en su posición de que apoyaría un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y manifiesta que "se están produciendo movimientos de nervios de la izquierda, la única explicación de por qué Pablo Iglesias ha dejado el Congreso es porque veía que Podemos estaba a punto de desaparecer de la Asamblea de Madrid. Está generando con grave irresponsabilidad toda esta tensión absolutamente innecesaria y está contaminando al PSOE".

�� "Ya saben que van a perder, en realidad están buscando el demonizar a Vox, impedir que se pueda formar un gobierno del PP con Vox. Saben que si eso se produce es el fin de la izquierda durante unos años, se aproxima su declive".



Por ello, explica, "Gabilondo es una persona sensata a la que le están contaminando entre Podemos y sus asesores de Moncloa. La ministra de Industria ha dicho hoy cosas muy graves, ha atribuido directamente a Vox la responsabilidad de una carta que en pocas horas se ha demostrado que venía de una persona con problemas de inestabilidad mental. Debería disculparse y valorar si debe dimitir".

En esta línea, sobre cómo acabar con la crispación y la creciente tensión en los últimos días, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados señala que "Pablo Iglesias ha introducido el veneno del odio" porque en la anterior campaña de hace dos años "no hubo nada de esto, el elemento diferenciador es que ha llegado Pablo Iglesias que es un sembrador de odio. Es muy difícil que baje la tensión con una persona y un partido así que además contamina al PSOE. Que el presidente del Gobierno nos haya amenazado, que la directora general de la Guardia Civil no solo hace campaña sino amenazando a un partido político, esto es muy peligroso, va de preservar la democracia de verdad, no la que dice la izquierda", y añade que "¿si han manipulado el 11-M, aquellos días previos a las elecciones de hace 17 años, cómo no van a manipular algo menos grave? Son los mismos, son capaces de casi cualquier cosa".

�� "Rocío Monasterio dijo tres veces que condenamos toda la violencia, nosotros siempre la condenamos, cosa que no hacen ellos. No hace ni quince días que en Vallecas nos apedrearon. Pudo haber algún muerto, son cosas muy serias".



Espinosa de los Monteros también ha dejado claro que "no hay ninguna duda de que PP y Vox van a ganar estas elecciones y van a sumar de sobra los diputados necesarios para conformar gobierno, PP y Vox vamos a obtener buen resultado y vamos a sumar una mayoría muy amplia para formar gobierno" y se refiere al bloque de izquierda como que "ya saben que van a perder, en realidad están buscando el demonizar a Vox, impedir que se pueda formar un gobierno del PP con Vox. Saben que si eso se produce es el fin de la izquierda durante unos años, se aproxima el declive del PSOE y de Podemos, aliados con Bildu etarras, separatistas que sonrojan a los antiguos dirigentes del PSOE que jamás lo hubieran imaginado.

En lo que respecta a la polémica de las cartas amenazantes enviadas a Pablo Iglesias, Espinosa de los Monteros apunta a que "Rocío Monasterio dijo tres veces que condenamos toda la violencia, siempre condenamos la violencia, cosa que no hacen ellos. No hace ni quince días que en Vallecas nos apedrearon. Pudo haber algún muerto, tiraron piedras grandes y adoquines que pueden matar. Son cosas muy serias. Todos los días recibimos ataques. Todavía no se ha producido ninguno contra Podemos porque nadie va a intentar boicotear sus actos, nosotros no lo estimulamos, pero ellos sí la estimulan contra nosotros. No quiero que haya ningún español amenazado por violencia".

Espinosa de los Monteros también se ha referido al presidente de Correos, a quien ha llamado "amigo de Pedro Sánchez con un magnífico sueldo", y a quien su formación exige que comparezca en el Congreso para aclarar "cómo es posible que funcione tan mal Correos cómo es posible que esas cartas acaben llegando a su destinatario cuando tienen que estar escaneadas y filtradas para que nunca llegue una bala o una navaja a un político o un particular. Va a estar controlado por un grupo serio como es Vox y no podrá hacer lo que quiera".