La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este lunes que el PP "no debería ayudar en nada" al Gobierno, ya que los 'populares' no están "para salvarles" cuando "no les salen los números" con sus socios de Junts per Catalunya. "A este Gobierno no le daba ni agua, tal y como está haciendo las cosas", ha expresado Díaz Ayuso tras acudir a un desayuno informativo del presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alfonso Rueda.

Ayuso ha dicho que el PP no está para "salvarles" cuando "no están tomando ninguna medida sensata" y "se recurra" a su partido cuando al Gobierno "no les salen los números", después de que Junts haya anunciado que no apoyará la convalidación en el Congreso de tres reales decretos.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que su partido votará no a los tres reales decretos, ya que solo se abre a una abstención si el Ejecutivo incluye sus peticiones de rebajas fiscales para atajar la inflación.



El anunciado no de Junts a los tres reales decretos de contenido económico aprobados por el Gobierno en el tramo final del año -paquete antiinflación, reforma del subsidio de desempleo y reformas pendientes para fondos europeos-, hace que los votos del PP sean determinantes para que estas medidas no decaigan, lo que ocurriría si no logran el aval del Congreso.



Por su parte, la presidenta madrileña ha dicho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se busque la vida" y solucione el mismo "los problemas que ha provocado él solito", ya que cada vez que el PP ha propuesto pactos de Estado, "el Gobierno le ha escupido literalmente".