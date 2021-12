Una víctima de denuncias falsas de su exmujer: "La ley de violencia de género deja al hombre indefenso"

"Yo he pasado 11 meses en prisión preventiva por denuncias falsas". Es el testimonio de José Antonio Santos, un padre de 47 años que ha recibido diez denuncias falsas por parte de su exmujer por supuestos maltratos. Y todas ellas se han demostrado ser falsas: "Cada vez que ella ha denunciado ha utilizado partes médicos falsos. Para probarlo, he tenido que usar testigos y personas de mi alrededor. He tenido que estar siempre preparado por si acaso venía una denuncia, porque si no has hecho nada tienes mucho miedo".

?? "He pasado 11 meses en prisión preventiva por denuncias falsas. Utilizaba partes médicos falsos para denunciarme. He tenido que usar testigos y personas de mi alrededor para demostrar que era falso".



?? José Antonio Santos, víctima de denuncias falsas, en #ElCascabel13Dpic.twitter.com/Due28Ez2rk — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) December 13, 2021





José Antonio explica en 'El Cascabel' de TRECE que "estas denuncias falsas hacen un flaco favor a la persona que de verdad sufre maltrato. Defiendo tanto a la mujer como al hombre, pero esta ley de violencia de género está mal ejecutada porque el hombre está muy indefenso. En el caso de la última denuncia falsa está pagando algo de indemnización, pero si no le castigan fuerte, no sé si dejará de denunciar y de acosarme. Habría que poner más castigo, yo lo he sufrido y sin hacer nada. Deberían castigarla más", asegura en su intervención en el programa".

"Estas denuncias falsas hacen un flaco favor a la persona que de verdad sufre maltrato"

?? "Estas denuncias falsas hacen un flaco favor a la persona que de verdad sufre maltrato. Defiendo tanto a la mujer como al hombre, pero esta ley de violencia de género deja al hombre muy indefenso".



?? José Antonio Santos, víctima de denuncias falsas, en #ElCascabel13Dpic.twitter.com/DK8mnAt2k4 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) December 13, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Este hombre de 47 años reconoce sufrir miedo porque se siente indefenso. Además, reconoce no entender qué motivos se esconden detrás de las denuncias falsas de su exmujer con quien, además, comparte un hijo: "No sé qué quería con estas denuncias, si es que no quería que yo fuera feliz, no lo sé. Cuando nos separamos yo ya no tenía nada que ver con ella salvo mi hijo que cada vez lo puedo ver menos porque está influenciado por su madre".