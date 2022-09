Una abogada explica cómo prevenir y qué hacer si tus inquilinos se convierten en okupas: "La solución es..."

La enmienda presentada por el PSOE para asegurar los desalojos de los okupas en un plazo de 48 horas ha abierto una nueva grieta, son su socio de gobierno, Unidas Podemos, que considera que está "fuera de lugar" y que supone asumir "la agenda de la derecha" en vez de proteger a quienes sufren la subida de los alquileres e hipotecas.

Los inquilinos okupas

María y Javier son dos vecinos de Fuenlabrada víctimas de la okupación. Al principio los inquilinos les pagaban el alquiler, pero, ahora mismo, les deben más de 20.000 euros: “Nosotros, el mes que viene, no podremos pagar la hipoteca de esta casa porque seguimos pagando el alquiler de donde vivimos. Hasta ahora lo hemos pagado con los ahorros que teníamos, pero ya no hay más”.

Ambos han denunciado los hechos y, además, han intentado negociar con los inquilinos perdonándoles la deuda si se marchan de la vivienda: “Nos han dicho que no se van a ir hasta que no les saque un juez. La sentencia salió a favor de ellos por una equivocación verbal en el juicio. Ahora hemos hecho un recurso de apelación, pero todavía sigue en los juzgados desde junio”. María y Javier aseguran que sus inquilinos okupas se declaran insolventes y con esta excusa llevan 18 meses sin pagar.

Como prevenir una okupación por unos inquilinos

¿Qué hacer si mi inquilino no paga ni se marcha de la vivienda? La abogada Verónica Guerrero aclara en ‘El Cascabel’ cuáles son las posibles soluciones: “La solución es el desahucio. En este caso, al ser inquilinos hay una falta de cumplimiento de un contrato, por lo que hay que ir a una demanda de desahucio con reclamación de las cuotas impagadas”. María y Javier les han propuesto perdonarles la deuda con tal de que abandonen la vivienda, ¿qué más podrían hacer?: “Más allá de esta solución, si no se puede ir a la vía penal, hay pocas. Hay veces que cuando solicitamos desahucios pedimos las medidas cautelares de desalojo, pero, como estos inquilinos, cuando alegan una situación de vulnerabilidad, se agarran a esa situación para que no les desahucien”.

¿Qué podemos hacer para evitar que un inquilino no pague? Verónica asegura que “es imposible evitarlo”, pero que hay “ciertas medidas que puede paliar esos efectos como pedir un aval bancario, que te cubre un año de impago, también hay un fiador personal que, en caso de que el inquilino no pague pueda pagar…”, aunque encontrar un inquilino pidiendo estas condiciones es mucho más complicado: “para que te den un aval bancario tienes que cumplir unos requisitos que no todo el mundo los cumple. También hay que pide unos meses del alquiler por adelantado, pero hay muy poca gente que pueda hacerlo”.

También se pueden poner cláusulas haciendo referencia a los suministros: “Puede haber una cláusula que especifique que si el inquilino deja de pagar los suministros, el propietario no tiene ningún tipo de obligación de hacerlo o que se pacte en el contrato, que el contrato de suministro va a estar a nombre del inquilino y así el propietario no está vinculado al contrato por lo que en el momento en el que el inquilino no pague cortarán la luz, el gas o el agua”.