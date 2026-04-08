¿Puede terminar el caso Ábalos con la carrera política de Pedro Sánchez?

El desconocimiento de Claudia Montes de su supuesto enchufe en Logirail, las quejas de Jéssica Rodríguez al exministro José Luis Ábalos por el trato en Ineco y Tragsatec y luego de éste último a Adif, y el convencimiento de Ineco de que la expareja sí hacía un trabajo real han marcado la segunda jornada del juicio.

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Estos son los titulares del día del juicio en el que está acusado Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en contratos públicos de mascarillas:

"Ábalos nunca me dijo 'Claudia, te he enchufado'"

Claudia Montes ha querido dejar claro en el Tribunal Supremo que el exministro jamás le dijo si había maniobrado para que fuera contratada en la empresa pública Logirail: "A mí nunca él me dijo 'Claudia te he enchufado'" ha repetido Montes, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que él y su ex asesor hicieron algo por detrás.

Ábalos, el amigo y militante "virtual" de Claudia Montes

La mujer, que conoció al exdirigente socialista en un acto del PSOE en Asturias que le sirvió para que él le ayudara a "culturizarse en la política", ha destacado la relación "virtual" por mensajes que mantenía con Ábalos, a quien "como a cualquier amigo y compañero de partido" le contaba sus problemas. Uno de ellos fue su necesidad de encontrar trabajo siendo madre soltera. Él le mandó unos enlaces de Logirail; poco después ella acabó allí, aunque ha dicho que hizo entrevistas y que estaba cualificada.

Las jornadas laborales de Montes con libros de la Biblioteca de Oviedo

Montes ha relatado que cuando entró en Logirail tuvo un problema por la ubicación de su oficina, ya que ella estaba en un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, de manera que lo que hacía era "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros" y leer en su puesto. Eso sí, siempre en su horario laboral y sobre temática de trenes, porque "quería saber todo en lo referente a los trenes", de manera que, a su juicio, "en ningún momento" dejó de ir a trabajar.

El choque de los jefes de Claudia por sus ausencias en el trabajo

Claudia Montes, al principio, no iba a trabajar a Tragsatec. Así lo corroboran sus jefes, aunque chocan en cuanto a los motivos. Para el exdirector gerente de Logirail José Ángel Menéndez, "sin ninguna justificación que le avalara". Para su sustituto, Óscar Gómez, estaba justificado porque no tenía un lugar de trabajo "adecuado". El primero inició el proceso para un expediente sancionador, mientras que el segundo decidió no continuar con ello.

El expresidente de Renfe envió el currículum de Claudia Montes

Isaías Táboas, expresidente de Renfe, ha reconocido que Koldo le envió el currículum de Montes y él lo remitió a Recursos Humanos, el "trámite habitual". También Koldo, consejero de Renfe, le comentó que había un "conflicto" con ella por "condiciones inadecuadas" de su trabajo, pero cuando se interesó, le dijeron que estaba solucionado.

Las quejas del ministro por el trato a Jéssica Rodríguez

Un alto cargo de Adif ha declarado que la expresidenta Isabel Pardo de Vera -investigada en la Audiencia Nacional- le llamó dos veces porque el exministro Ábalos se había quejado del trato que estaban dando las empresas públicas Ineco y Tragsatec a Jéssica, en quien este testigo vio cierta "soberbia".

"Isabel me llama y me dice que el señor ministro le dice que están molestando a Jéssica. 'Entérate a ver qué pasa'", ha contado, y ha señalado que en Ineco le dijeron que simplemente intentaban contactarla para darle cheques de comida, mientras que en Tragsatec no obtuvo respuesta, aunque ayer una responsable de Jéssica Rodríguez dijera todo lo contrario, que Zaldívar advirtió de que la dejara en paz.

Ineco, sorprendida de que Jéssica Rodríguez dijera que no trabajaba

Si ayer Jéssica Rodríguez testificó que "tenía un contrato de trabajo pero no trabajaba activamente", hoy la secretaria general de Ineco ha señalado que, "a todos los ojos" de la empresa pública ella trabajaba, y "no consta ninguna sospecha" de que no lo hiciera. "Fue una sorpresa su declaración". Tampoco la jefa de proyecto de Jéssica Rodríguez en Ineco detectó incidencias, pues no era responsable de controlar su trabajo; sólo recibía partes, pero no verificaba si eran reales.

¿En qué consistía el trabajo de la expareja del ministro?

Este es un aspecto que sigue sin aclararse en el juicio. Su jefa en Tragsatec ha indicado que ese era un asunto de Adif, si bien el alto cargo de Adif citado ha dicho que su trabajo "no era saber qué trabajo hacían" las 300 personas contratadas por Ineco y Tragsatec y asignadas a proyectos de Adif.

Tampoco han aclarado si trabajaba o no para el hermano de Koldo, Joseba, como dice Rodríguez y éste niega, y el alto cargo de Adif no recuerda "haber llamado a esa señora sobrina del ministro", como aseveró ayer una testigo.