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Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 27 de abril: intento de atentado contra Donald Trump

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

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El programa aborda una jornada marcada por la actualidad política y judicial, centrada en el caso Ábalos tras la declaración del teniente coronel Balas, analizada junto a Javier Chicote, jefe de investigación de ‘ABC’, y las informaciones sobre el entorno político con Teresa Gómez, periodista de ‘The Objective’, y Irene Tabera, periodista de ‘OKDiario’. También se repasan las reacciones al desmentido de Soraya Sáenz de Santamaría sobre el caso Kitchen y la decisión del tribunal respecto a Jordi Pujol. En el ámbito internacional, destaca la investigación sobre el intento de atentado contra Donald Trump, con el testimonio de David Alandete, corresponsal en Washington, y el análisis de Juan Astray, experto en seguridad, y José Cabrera, psiquiatra forense. Además, el programa trata la actualidad social con la futura etapa universitaria de la Princesa de Asturias, comentada por Paloma Barrientos, periodista de ‘Vanitatis’, y cuestiones solidarias como la casilla de la Iglesia en la renta con Isabel Téllez, responsable del proyecto Hogar San Carlos de Cáritas, completando una tertulia centrada en política, seguridad y sociedad.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

jose luis perez


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

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