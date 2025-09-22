Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 22 de septiembre: Los rumores de Sánchez y el Nobel de la Paz

El Cascabel de esta noche arranca con el debate sobre los rumores de una posible candidatura de Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz y la polémica por las pulseras para maltratadores. En la mesa estarán Guadalupe Sánchez, Julio Llorente y Esther Jaén, junto a la abogada Verónica Guerrero y la técnica de la Fundación Ana Bella, Aura Portilla. También intervendrá David Alandete, corresponsal en Washington, para analizar la agenda internacional del presidente. Además, se abordarán las peticiones económicas de Begoña Gómez a la UCM, los privilegios de David Sánchez en Moncloa, los gastos de José Luis Ábalos con el PSOE y los indicios del Tribunal Supremo sobre financiación irregular del partido, con aportaciones de Gerardo Pérez (AECDR) y la periodista Teresa Gómez (The Objective). El programa cerrará con el testimonio de Antonio Morales, hijo de un ciclista fallecido en accidente.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.