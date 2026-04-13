Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 13 de abril: Begoña Gómez, procesada por cuatro delitos

El programa El Cascabel analizará la actualidad política y judicial centrada en el procesamiento de Begoña Gómez, con la valoración de José Antonio Vázquez Taín, juez, y el debate sobre las implicaciones del caso junto a los colaboradores Javier Gállego, Guadalupe Sánchez y Julio Llorente. También se abordará el desarrollo del juicio del caso mascarillas y distintas informaciones relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez, como la historia de su Peugeot, comentada por Diego Rodríguez, periodista de La Razón, así como el polémico caso del "tiro al facha" ocurrido en Mallorca con Pedro Serra, periodista de OKBaleares. El programa pondrá el foco además en el llamado tren de vida de Claudio Rivas con el análisis de Álvaro Nieto, director de The Objective, y en las conversaciones sobre el dinero de Patricia y Koldo con la participación de Tomás Gómez, exsecretario general del PSM. En el ámbito internacional, se tratará la palabras de Donald Trump sobre el Papa con David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington, José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, y Gregorio Luri, ensayista.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.