Monchi recuerda con cariño a Maradona en 'El Cascabel': "Era mejor con el mundo que con él mismo"

Ramón Rodríguez, 'Monchi', es director deportivo del Sevilla, y ha recordado con gran cariño en 'El Cascabel' la temporada que pasó junto Maradona: "Compartimos vestuario en la temporada del 92-93 en Sevilla cuando Diego decidió jugar aquí de cara a prepararse para el mundial de EEUU. Fue solo un año, pero fue un año muy intenso dónde pudimos convivir con el que hasta hace poco era nuestro ídolo".

Monchi ha querido recordar cómo era también en lo personal el 'pelusa', que ha fallecido con 60 años: "Con nosotros era un tipo muy normal, muy cercano, sencillo, agradable, simpático. Yo todo lo que recuerdo de él es positivo y son momentos de diversión, cercanía y contarnos anécdotas y aunque solo fue un año, fue un año con tantas vivencias pero que para todos los que convivimos con él dejó una huella importante, positiva y bonita".

Monchi, sobre Maradona: "Con nosotros era un tipo muy normal, muy cercano, sencillo, agradable, simpático.

"Diego era muy bueno para todo el mundo y posiblemente a veces no era tan bueno consigo mismo, en esa intención de siempre agradar y querer quedar bien, a veces aceptaba demasiadas cosas y eso le podía llegar a perjudicar. Siempre digo que Diego era mejor con el mundo que con él mismo", ha confesado el director técnico del Sevilla.

"Era muy competitivo, su única obsesión era el futbol, y cuando las cosas no le salían bien, evidentemente se mostraba rebelde. En la época en la que estuvo en el Sevilla no estaba al 100% porque llevaba un tiempo parado y él sufría cuando no estaba bien".

Desgraciadamente la vida se le ha acabado rápido, creo que ha vivido muy intensamente su vida, pero se merecía haber vivido más y haber tenido un final mucho más feliz. Futbolísticamente hablando, todos recordamos a Diego como un jugador con una calidad técnica tremenda, pero además era un portento, tenia un tren inferior muy bajo era muy difícil tumbarlo, una potencia de piernas, un arranque, una frenada, una visión de juego, tenia gol, disparo, asistencia, regate… Es que estamos hablando del mejor jugador del mundo", ha concluido el exjugador.