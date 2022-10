El miedo de María frente al portal de su vivienda okupada: "Estoy en tratamiento psicológico y desprotegida"

En 2021 se registraron más de 17.200 okupaciones y en TRECE continuamos dando voz a las víctimas, los propietarios de las viviendas okupadas. Una vecina del centro de Madrid sufre una inquiokupación por una persona declarada en situación desfavorable por los servicios sociales. Últimamente, los casos que más se repiten son los inquilinos que acaban dejando de pagar el alquiler.

“Me siento fatal, con muchas ganas de llorar y mucha ansiedad por verlo y no poder hacer nada”, reacciona María a escasos metros del portal de su edificio. Esta vecina madrileña explica qué ha sucedido: “Tenía el piso en alquiler y, aunque me pagaban mal, me iban pagando. Con el tema de la pandemia, a partir de abril de 2020, dejaron de pagar. Tengo que pagarles los gastos. Este verano me han llegado facturas de 150 euros de luz. Me deben 20.000 euros”.

María no ha querido mostrar su rostro por miedo: “No duermo, estoy en tratamiento psicológico y, además, con el miedo de que no estoy para nada protegida”. En su caso, los inquiokupas han sido declarados en situación desfavorable por los servicios sociales: “El responsable de servicios sociales de esta zona ha firmado un documento que dice que son vulnerables porque no tienen recursos. ¿Qué miran? No miran nada, no miran si tienen nómina. Mi abogado ha descubierto que tienen un piso en herencia cerca de la zona y otro piso a su nombre en el registro de la propiedad”.

“A nivel judicial tengo ganado todo, el desahucio se puede hacer, pero se agarran al decreto que ha hecho el Gobierno diciendo que se paran los desahucios a la gente vulnerable. No entiendo por qué no nos ayudan ni nos escuchan para darnos una solución”, lamenta María desesperada por no ver una salida a este grave problema.