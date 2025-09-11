Mañueco reclama “seriedad y ayuda” al Gobierno tras los incendios en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno central responsabilidad en la gestión de los devastadores incendios sufridos este verano en su comunidad. En una entrevista en el programa El Cascabel, el líder autonómico lamentó el tono empleado por Pedro Sánchez y Óscar Puente al referirse a la tragedia y advirtió que, si el Ejecutivo insiste en “hacer caja” con las demandas, la Junta acudirá a los tribunales.

“Cuando la gente sufre hay que estar con las personas”

Mañueco recordó que los incendios no solo afectaron a Castilla y León, sino también a comunidades como Galicia, Extremadura o Asturias, además de varios países europeos. En este contexto, reprochó al presidente del Gobierno y a su entorno haber frivolizado con una situación que calificó de “trágica” y de “drama”.

“Cuando la gente incluso pierde la vida tenemos que tener corazón para estar con las familias”, subrayó el dirigente popular, dejando claro que no entrará en rifirrafes políticos, aunque sí advirtió que, si el Ejecutivo mantiene la vía judicial para reclamar indemnizaciones millonarias, “no será la última vez que les ganemos en los tribunales”.

El presidente autonómico insistió en que lo prioritario es reforzar la colaboración y evitar que el Gobierno central busque rédito económico de una tragedia que ha golpeado con fuerza a agricultores, ganaderos y familias de su comunidad.

114 millones en ayudas ya en marcha

El líder castellanoleonés repasó el operativo desplegado, agradeciendo el esfuerzo de la UME, de otras comunidades autónomas y de organismos europeos. Según explicó, en la provincia de León llegaron a operar simultáneamente hasta 50 aeronaves de extinción, un dato que refleja la magnitud de la catástrofe.

Mañueco señaló que ya se están aplicando 45 medidas de apoyo a los afectados. Entre ellas, ayudas económicas para viviendas principales y secundarias, subvenciones a explotaciones ganaderas y compensaciones a empresas por lucro cesante. “Desde el 20 de agosto estamos colaborando con los afectados y cumpliendo nuestros compromisos”, afirmó.

Agencia ICAL



En total, la Junta ha comprometido un mínimo de 114 millones de euros destinados a la recuperación de viviendas, explotaciones y patrimonio. También se contempla apoyo directo a familias desalojadas y medidas específicas para sectores como la hostelería, muy afectada por la caída de reservas turísticas.

El dirigente autonómico se mostró especialmente sensible con la recuperación de espacios emblemáticos como Las Médulas, patrimonio de la humanidad. “Nos vamos a volcar para que recupere todo su esplendor”, prometió.

Críticas al Gobierno de Sánchez y horizonte electoral

En la parte final de la entrevista, Mañueco no dudó en cargar contra el Ejecutivo central, al que acusó de ser “cualquier cosa menos limpio”. Recordó los casos que rodean al entorno de Pedro Sánchez y criticó lo que definió como un Gobierno “rodeado por la mentira, la corrupción y las cesiones a separatistas”.

Agencia ICAL



De cara a las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026, reiteró su compromiso de agotar la legislatura, salvo que se produjeran unas generales anticipadas. Mientras tanto, aseguró estar centrado en gobernar y destacó los buenos datos económicos de Castilla y León: crecimiento industrial, récord de empleo y liderazgo en sanidad, educación y servicios sociales.

Pese a la tragedia vivida con los incendios, Mañueco quiso lanzar un mensaje de optimismo: “Invito a todos a venir y comprobar que, aunque las circunstancias han sido difíciles, merece la pena visitar Castilla y León”.