Noelia, la jefa de brigada forestal de Ourense que estuvo en primera línea de fuego: "Fue duro ver cómo las llamas llegaban a los pueblos y a las casas"

La brigadista señala que "muchos rostros sufrieron e impacta verlos en primera línea" así como "ver animales quemándose y no poder hacer nada"

Noelia lleva varios años como jefa de brigada forestal en Azureira en el Distrito Forestal XII
Noelia estuvo en primera línea de durante la oleada de incendios. Participó en los incendios de Carballeda de Avia, Maceda y Vilardevós. Es jefa de brigada forestal en Azureira en el Distrito Forestal XII con origen en O Carballiño y resaltó que “este verano Galicia ardió como pocas veces en la historia”. 

En una entrevista en COPE Ourense, la brigadista señaló que “fue bastante duro por el trabajo y el esfuerzo” y además “ver cómo el fuego llegaba a los pueblos y viviendas y había animales quemándose sin poder hacer nada”.

“Detrás de cada cifra hay rostros, lágrimas, decisiones urgentes y un esfuerzo colectivo” resaltó Noelia, quien añadió que “muchos rostros sufrieron e impacta verlos en primera línea”.

La jefa de brigada forestal en Azureira en el Distrito Forestal XII señaló que “cada vez son más duros los incendios” y “hacemos lo máximo que podemos”.

El area de Igualdad de la Diputación de Ourense quiso visibilizar en Noelia el papel de las técnicas, capataces, emisoristas, agentes, brigadistas y demás profesionales implicadas en la extinción de los incendios. 

Noelia lleva varios años como jefa de brigada y aseguró que es un sector fundamentalmente masculino pero, desde que empezó, cada vez son más las mujeres que apuestan por estar en primera línea de los incendios forestales.

