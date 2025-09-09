Noelia, la jefa de brigada forestal de Ourense que estuvo en primera línea de fuego: "Fue duro ver cómo las llamas llegaban a los pueblos y a las casas"

Noelia estuvo en primera línea de durante la oleada de incendios. Participó en los incendios de Carballeda de Avia, Maceda y Vilardevós. Es jefa de brigada forestal en Azureira en el Distrito Forestal XII con origen en O Carballiño y resaltó que “este verano Galicia ardió como pocas veces en la historia”.

En una entrevista en COPE Ourense, la brigadista señaló que “fue bastante duro por el trabajo y el esfuerzo” y además “ver cómo el fuego llegaba a los pueblos y viviendas y había animales quemándose sin poder hacer nada”.

“Detrás de cada cifra hay rostros, lágrimas, decisiones urgentes y un esfuerzo colectivo” resaltó Noelia, quien añadió que “muchos rostros sufrieron e impacta verlos en primera línea”.

La jefa de brigada forestal en Azureira en el Distrito Forestal XII señaló que “cada vez son más duros los incendios” y “hacemos lo máximo que podemos”.

El area de Igualdad de la Diputación de Ourense quiso visibilizar en Noelia el papel de las técnicas, capataces, emisoristas, agentes, brigadistas y demás profesionales implicadas en la extinción de los incendios.

Noelia lleva varios años como jefa de brigada y aseguró que es un sector fundamentalmente masculino pero, desde que empezó, cada vez son más las mujeres que apuestan por estar en primera línea de los incendios forestales.