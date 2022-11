Lucía, víctima de violación y de la ley 'Solo sí es sí': "Me siento insultada"

Lucía Castro es víctima de violación. Su agresor, miembro de su familia, fue condenado en el 2020 a 11 años de prisión y ahora ha pedido ese beneficio en virtud de la aplicación de la ley ‘Solo sí es sí’ pidiendo una reducción de condena de dos años.

“No pude denunciar porque cuando pasas por eso, al final lo acabas normalizando. Cuando te das cuenta de lo que pasa tienes miedo y sientes vergüenza y no sabes lo que te va a pasar si alguien se entera. De puertas para fuera era una persona completamente normal, era un tío ejemplar”, relataba Lucía cómo vivió, siendo menor de edad, una durísima situación de la que consiguió salir con ayuda: “Ha sido un proceso muy largo. Denuncié con 13 años y hasta 2018 no se celebró el juicio. Son muchos años de declarar siendo una niña y, cuando gane el juicio, él recurrió y se alargó otros dos años y hasta hace años y medio no entró en la cárcel”.

Con una condena de 11 años, y tras la aprobación de la ley ‘Solo sí es sí’, su violador ha solicitado una rebaja de dos años de su pena:“Él ya ha realizado la solicitud para la rebaja de la pena, lo hizo el viernes por la mañana. Hay muchas probabilidades de que se lo concedan, sobre todo por lo que se está viendo. Estamos en el proceso intentando, por todos los medios, de que no se produzcan los dos años de rebaja”. Lucía, al conocer estas consecuencias de la aplicación de la ley, se siente “revictimizada e insultada porque, después de tantos años luchando y que ahora, de repente, pase, esto es realmente un insulto. Yo creo que están tirando la pelota de un lado al otro. Nadie se está preocupando por escuchar a las víctimas. Violadores están saliendo a la calle por culpa de esta ley y tienen que rectificar”.