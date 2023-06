Jorge Buxadé, en TRECE: "Hay tiempo para que María Guardiola recapacite, vamos a seguir con la mano tendida"

Casi un mes después de los comicios autonómicos del 28 de mayo, PP y Vox han sido incapaces de llegar a un acuerdo para la presidencia de la Asamblea de Extremadura, debido a la negativa del Partido Popular a que Vox entre en el futuro gobierno regional. Como resultado, el PSOE seguirá al frente de la misma.

Vox ha rechazado el acuerdo que le había planteado el PP para apoyar su candidato a la Presidencia del Parlamento a cambio de que el partido de Santiago Abascal respaldara la investidura de la popular María Guardiola como presidenta de la Junta y la dejara gobernar en solitario.

Esta situación ha hecho que candidata popular, María Guardiola asegure que el panorama apunta a repetición de elecciones en esta comunidad, ya que, a pesar de ser la lista más votada, necesita del apoyo de Vox para ser investida presidenta de la Junta.

Se complica el escenario político en Extremadura

Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox, defiende en 'El Cascabel' de TRECE la postura de su partido: “La señora Guardiola es la que hoy ha señalado que prefiere ir a elecciones antes de conformar una alternativa política. La clave no es lo que piense ella o nosotros, sino lo que pidieron los extremeños el 28 de mayo. La lista más votada era la del PP, pero dijeron que había una alternativa a la izquierda y este es el mandato que nos han dado. Desde el primer día hemos tendido la mano al PP en todos los lugares donde se podía dar esa alternativa, como en Valencia. La señora Guardiola ha decidido entrar en una vorágine de difícil comprensión”.

El portavoz político de Vox reitera que “seguimos con la mano tendida al Partido Popular” y justifica la decisión de no apoyar un gobierno del PP si Vox no está presente en dicho gobierno: “En la política democrática los políticos no somos propietarios del voto, somos depositarios del voto. Tenemos un mandato. Nos votaron para que nuestras ideas se vieran reflejadas en las políticas públicas de Extremadura. Cuando nos pongamos de acuerdo en esas políticas públicas veremos cuál es la mejor forma de ejecutar esas políticas. No se trata de sillones, se trata del cambio”.

En una entrevista este martes en la SER, María Guardiola se comprometía a “no meter a Vox en el gobierno, ni después de las elecciones generales. No voy a gobernar con Vox”. Buxadé ha reaccionado a estas palabras en directo en TRECE quitándole importancia: “Es común que vayan a TRECE y digan una cosa y vayan a la SER y digan otra. Hay tiempo suficiente para que la señora Guardiola recapacite. Tenemos tiempo, vamos a sentarnos y vamos a seguir negociando. Si Guardiola quiere ir a elecciones lo vamos a lamentar profundamente”, sentencia.

Para terminar, sobre la posible incomprensión de los votantes de derechas a cerca de lo que ha sucedido, Jorge Buxadé explica que “esto genera desilusión y esperanza, pero vamos a seguir con la mano tendida y tenemos tiempo suficiente para sentarnos y recapacitar”, afirma con la esperanza de que María Guardiola les ceda espacio en la formación del gobierno.