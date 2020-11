Javier Rupérez, en TRECE: "Me horroriza que el PSOE firme acuerdos con terroristas confesos como Otegi"

En 1979, cuatro miembros de ETA secuestraban a Javier Rupérez, secretario de Relaciones Exteriores de UCD. Más de 40 años después, el diplomático ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el acercamiento del PSOE a EH Bildu para conseguir el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado: "Sobrevivir no me impide recordar a todos aquellos que no han sobrevivido a los secuestros, a todos aquellos que han muerto asesinados por los terroristas,uno de los cuales era Otegi.

Javier Rupérez también ha mencionado que su supervivencia al secuestro no le "impide recordar tampoco a los que han sido sometidos a chantaje por los terroristas y a todos aquellos decenas de miles que han sido heridos o han sido obligados a salir del País Vasco como consecuencia del terrorismo". Además, ha añadido sobre su secuestro que "Otegui no es que estuviera detrás del secuestro, es que era el jefe del comando que me secuestró, como era el jefe del comando que intento secuestrar a Gabriel Cisneros unos meses antes y al no poder, le disparó a matar".

Para el diplomático, "esas son las cosas que hay que recordar, porque al fin y al cabo ETA pretendió sobre todo llevar a cabo un exterminio de lo español, era afán del exterminio de una determinada raza que era la española, querían acabar con España, con la democracia y con los españoles".

Por eso, explica, "cuando ahora veo que el PSOE pretende llegar a acuerdos con todos aquellos que son terroristas convictos y confesos como es Otegi que decían en la cámara vasca que lo que querían era destrozar el sistema, me causa tremendo horror, me parece que estamos viviendo una época totalmente surrealista. Creo que el PSOE tiene un problema interno muy serio y es que prácticamente ha desaparecido, desde que Zapatero llegó al poder", asegura.

"Si fuera miembro de este Gobierno, me plantearía seriamente la necesidad urgente de dimitir y de denunciar lo que está ocurriendo que realmente es una catástrofe para la dignidad de los españoles, para el bienestar de los españoles y para el futuro de este país", afirma Javier Rupérez.

En este sentido, el diplomático añade que "cuando oigo al ministro Ábalos diciendo que lo que están haciendo con Bildu es prácticamente la reinvención de la transición a la democracia, me produce espanto, siento una inmensa vergüenza como español tener que oír a un ministro del Gobierno español diciendo esas barbaridades. ETA no tiene nada que ver con una guerra civil, eran unos que mataban y asesinaban, y otros que morían".

Sobre la ley Celaá y la desaparición del español como lengua vehicular, Rupérez aclara que "es alucinante que el Gobierno prohíba en España que los españoles aprendan español, es parte también de los tratos infames que están teniendo los de Gobierno con todos aquellos que forman la 'coalición Frankenstein'. ¿Se imagina uno que el Gobierno francés prohibiera que los niños franceses aprendieran francés? Es verdaderamente aberrante e incomprensible y forma parte del mismo proyecto que es acabar con España".