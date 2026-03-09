Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior: "ETA va a gobernar el País Vasco y Navarra en poco tiempo. Bildu no existe y nunca existió: no son herederos, es ETA; lo que pasa es que no matan porque han pactado un proceso"

El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha presentado su nuevo libro, 'Una verdad incómoda', en el programa 'El Cascabel' de TRECE, donde ha ofrecido un testimonio de su época en el Gobierno contra lo que define como "el silencio y la mentira". Durante su conversación con el periodista José Luis Pérez, Mayor Oreja ha sostenido que la política española vive inmersa en una "crisis de la verdad" que tiene su origen en la sustitución del crimen de ETA por "una mentira permanente y decisiva". Para el exministro, esta asociación ha sido "perversa" y ha consolidado un mal menor que amenaza con gobernar el País Vasco y Navarra "en poco tiempo".

El 11-M, un atentado para 'cambiar la historia'

Uno de los puntos centrales de su análisis es el atentado del 11 de marzo de 2004. Mayor Oreja ha afirmado de manera contundente que no se trató de un simple acto de terrorismo islamista, sino de una operación diseñada para alterar el rumbo político del país. "Aquel atentado cambió la historia de España", ha sentenciado. Según su testimonio, a partir de ese momento comenzó la "tragedia interna" con la negociación emprendida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA. "No nos hemos recuperado", ha añadido, vinculando aquel suceso con la actual crisis de nación.

Pedro Sánchez y Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, en Moncloa. Foto: Europa Press.

En este contexto, ha recordado cómo el eslogan 'No a la guerra' fue utilizado en 2003 "para que perdiese el poder el PP", objetivo que considera que se logró gracias al 11-M. Ahora, percibe que se intenta "utilizar el mismo eslogan para no perder el poder que alcanzaron con una mentira". Para Mayor Oreja, la violencia de ETA fue "determinante y decisiva" durante años, impidiendo proyectos como la central nuclear de Lemóniz y definiendo la singularidad de las comunidades vasca y catalana. Ese crimen, insiste, fue reemplazado por una "mentira permanente" que "se hace ley, se hace costumbre, se hace hábito".

ETA: presente y futuro del 'Frente Popular'

El exministro ha negado rotundamente que ETA sea parte del pasado. "ETA no es pasado, es presente y va a ser futuro", ha advertido, asegurando que formaciones como Bildu o Batasuna nunca existieron como tales, sino que siempre han sido "el único proyecto, que es ETA". En su opinión, "hoy no son herederos de ETA, hoy es ETA, lo que pasa es que no matan" porque han pactado un proceso. Ha calificado el éxito que se atribuye Rodríguez Zapatero por el fin de la violencia como "una mentira, eso es un relato". Además, ha descrito a la organización terrorista como la encarnación de "la peor de las Españas", la "España negra, cainita, la de las cunetas, la de la intolerancia".

Mayor Oreja ha descrito el actual Gobierno como un "Frente Popular" cuyo núcleo no es una simple coalición de izquierdas, sino "un acuerdo de fondo entre ETA, Esquerra Republicana de Cataluña, Zapatero en su momento, y Sánchez". En este esquema, el PNV y Junts actuarían en la "periferia", pero el "capitán general de la ruptura" seguiría siendo ETA. Este frente, ha vaticinado, se mantendrá en Cataluña, País Vasco y Navarra para hacer frente a "la extrema derecha que supuestamente va a gobernar España" tras las próximas elecciones generales.

La 'mayoría natural' y la crisis de fundamentos

Ante la pregunta sobre posibles pactos, el exministro ha sido tajante: un acuerdo del PP con el PNV es "imposible". Ha argumentado que el PNV negoció una tregua con la autodeterminación como contrapartida y no puede formar parte del gobierno de España mientras esté en ese "Frente Popular". En su lugar, ha abogado por lo que ha denominado la "mayoría natural", en alusión a la unión de PP y Vox. Aunque ha reconocido que es "difícil, dificilísimo" porque ambas formaciones compiten electoralmente, considera que "estarán obligados a hacer un acuerdo de la necesidad virtud", siguiendo el mandato de los votantes en comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León.

Finalmente, Jaime Mayor Oreja ha compartido una reflexión más profunda, situando el origen de la situación actual en "una crisis de fundamentos". A su juicio, no se trata de una crisis política o social, sino de una "crisis de la verdad" y de "comodidad". Ha lamentado la pérdida de referencias permanentes y la normalización de "la ausencia de Dios en la vida pública". "Aunque no creas, hay que vivir como si Dios existiera", ha concluido, destacando la necesidad de recuperar una "dimensión espiritual" para afrontar la falta de cohesión interna en España y Europa.