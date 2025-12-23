Ignacio Garriga: "Nosotros nos sentaremos con el Partido Popular si la señora Guardiola quiere sentarse con VOX; aún no hemos recibido ninguna llamada"

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha marcado este martes la hoja de ruta para un posible pacto con el Partido Popular en Extremadura. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, Garriga ha dejado claro que la iniciativa debe partir de María Guardiola, la candidata popular, a la que ha acusado de no haber contactado todavía con su formación. "La señora Guardiola no nos ha hecho ningún ofrecimiento ni hemos hablado", ha afirmado, subrayando que su partido actuará con "responsabilidad" pero sin "traicionar" a sus votantes.

Vox reivindica su resultado

Garriga ha calificado los resultados del domingo como un "gran triunfador de la noche" para su formación. Ha desgranado los datos: "doblamos el porcentaje de voto" del 8% al 17%, "pasamos de 5 a 11 diputados" y crecieron de 49.000 a 89.000 votos. En contraste, ha señalado que el Partido Popular "perdió 10.000 votos", por lo que considera que estas cifras deberían llevar a la señora Guardiola a "reflexionar" sobre la necesidad de contar con Vox "si quiere iniciar una nueva legislatura".





Las condiciones para el pacto

El secretario general de Vox ha insistido en que la negociación debe centrarse en el programa y no en los cargos. "¿Ustedes están dispuestos a impulsar un gobierno que baje impuestos, que proteja a la gente del campo, que reduzca el gasto político superfluo y que acabe con todo el dinero que la señora Guardiola ha destinado a la ideología de género? Por supuesto, Vox va a estar ahí", ha declarado. Ha puesto sobre la mesa el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana como un posible modelo a seguir. "El pacto valenciano es un punto de partida para la señora Guardiola", ha sentenciado.

Además, Garriga ha recordado que fue Guardiola quien, "hace un mes", rechazó un acuerdo similar y "convocó unas elecciones de manera irresponsable", con un sobrecoste de más de 7 millones de euros. En este sentido, ha lanzado una advertencia citando al presidente de su partido: "Si no quería a Vox, pues ahora, como dijo nuestro presidente nacional, pues tendrá dos tazas", en referencia al crecimiento de la formación en el parlamento extremeño.

La coherencia y el aviso de repetición electoral

Preguntado por la decisión de Vox de abandonar gobiernos autonómicos en el pasado, Garriga lo ha defendido como un acto de "coherencia" al no querer "estafar a los electores" aplicando políticas contrarias a su programa, como las de "inmigración masiva" que, según él, el PP abrazó. Sobre el riesgo de una repetición electoral, ha trasladado la responsabilidad al PP: "Si hay repetición electoral, dependerá de la señora Guardiola", ha asegurado.

Garriga ha asegurado que su formación hará "todo lo posible" para evitar que los extremeños vuelvan a las urnas, pero ha matizado que "por encima de todo, estará el respeto de los votantes de Vox" y sus ideas. Finalmente, ha alertado de los "cantos de sirena" de Guardiola hacia el PSOE para que se abstenga, un escenario que no le "sorprendería", aunque ha recordado al PP que su adversario común es el socialismo, responsable, a su juicio, de la "falta de libertad" y la "menor prosperidad".