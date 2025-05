¿Hay una cacería contra Pedro Sánchez y otros políticos del PSOE, o son casos de presunta corrupción?

Publicado el 26 may 2025, 18:10 - Actualizado 26 may 2025, 18:23

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado, en relación al juicio al hermano del presidente Pedro Sánchez, que espera que "de una vez se sepa toda la verdad y se acabe la cacería contra el Partido Socialista".

López, que ha participado en Bilbao en un homenaje a los movimientos vecinales, en el marco de los '50 años de Libertad en España', se ha referido, en declaraciones a los medios, a la decisión de la jueza de Badajoz que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, de enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

"Esperemos que esto acabe de una vez. Me parece que el Partido Socialista está sufriendo una cacería infame", ha insistido el portavoz socialista.

López ha cuestionado "qué tráfico de influencias puede hacer una persona que no está en ninguna institución" porque, según ha afirmado, "hasta que no fue contratado, el hermano de Pedro Sánchez no tenía ninguna responsabilidad pública ni institucional"

"Qué tráfico de influencias puede hacer?", ha vuelto a preguntar el dirigente socialista, que ha reiterado que los socialistas esperan que estas cuestiones se aclaren "y se sepa toda la verdad"