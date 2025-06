Un exministro socialista desmonta a Pedro Sánchez: "Si logramos que no llegue al 2027..."

En una entrevista en el programa 'TRECE Al Día', el exministro de Cultura, César Antonio Molina, que formó parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró contundente ante la situación política actual y el liderazgo del presidente Pedro Sánchez. Molina no dudó en calificar la gestión del jefe del Ejecutivo sobre la corrupción y la crisis interna en el Partido Socialista.

"No es un ejemplo en la lucha contra la corrupción"

Ante la pregunta sobre si Pedro Sánchez es un modelo en la lucha anticorrupción, Molina fue tajante: "Yo creo que de ejemplo, ninguno". Explicó que resulta insólito que un presidente del Gobierno no se haya enterado de los graves hechos que ocurrían a su alrededor. Para él, la reciente intervención de Sánchez fue incluso peor que la anterior, describiéndola como "violenta, amenazadora, mentirosa y tramposa".

Europa Press Pedro Sánchez

El exministro no escatimó en críticas: "Él representa todo lo bueno y el resto de la gente que no estamos de acuerdo con él y su política somos fascistas". Y añadió, con fuerte carga emocional: "Como español me da vergüenza tener a un presidente como este". Asimismo, mencionó el impacto negativo que tiene en la imagen de España la cobertura que realizan medios extranjeros sobre esta crisis.

Sobre la posibilidad de que Sánchez dimita, Molina fue claro: "Yo sabía que no iba a dimitir, porque no está en su cabeza". El exministro afirmó que el presidente se cree "por la gracia de Dios" y se mostró escéptico ante cualquier cambio: "Llegar a tal cantidad de cinismo es tremendo".

La sombra del partido y la resistencia a la dimisióN

Pedro Sánchez anunció que no piensa dimitir ni pedir una moción de confianza, y planea mantenerse hasta 2027, a pesar de la crisis y las presiones internas. Molina considera que esta permanencia dependerá en buena medida del apoyo de sus socios, a quienes criticó duramente: "Entre los cuales están asesinos de ETA, sublevados del nacionalismo catalán, y de ultraizquierda".

Alberto Ortega / Europa Press César Antonio Molina, exministro socialista de Cultura

Sobre la reunión de la ejecutiva del PSOE, que duró casi cinco horas, el exministro afirmó que el resultado no fue sorpresivo: "El presidente hizo partícipe a toda la dirección de su decisión de no asumir responsabilidades políticas ante la corrupción". Molina aseguró que no ve posibilidad de que Sánchez sea expulsado o renuncie pronto: "Él va a aguantar hasta 2027, como esos maratonianos que llegan tirados por los suelos, pero que llegan".

Además, se mostró preocupado por la falta de reacción del sector femenino del partido: "Todas las mujeres que están en el Gobierno y en el PSOE tendrían que manifestarse contra estos diálogos que utilizan a las mujeres como si estuvieran en un harén, eligiéndolas como si fueran vacas o cabras en un mercado medieval".

Sobre la contestación interna en el PSOE, Molina reconoció que está creciendo, aunque de forma lenta y controlada por Sánchez: "Se están oyendo voces que antes no se escuchaban, pero Sánchez tiene las riendas del partido y controla a mucha gente que depende de él". Añadió que las consecuencias reales podrían tardar meses y que aún quedan muchas grabaciones que podrían sorprender a la opinión pública.

Moción de censura y futuro político: un escenario complicado

Respecto a la moción de censura que Sánchez retó a presentar al Partido Popular, Molina consideró que no sería un buen movimiento: "No tiene sentido ir a una moción de censura que se sabe que se va a perder". Según él, hacerlo sería dar una ventaja a Sánchez para que use el Parlamento como plataforma para acusar a la oposición de fascistas y extremistas, en un discurso "cínico y fantasioso".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Para Molina, la estrategia correcta es combatir al Gobierno con la verdad y el esfuerzo de quienes, dentro y fuera del PSOE, se están levantando contra esta situación: "Hay que crear una voz, un eco, que vaya tomando forma poco a poco".

Finalmente, el exministro expresó su deseo de que Sánchez no llegue a completar la legislatura: "Si conseguimos que no llegue al 2027, aunque sea uno, dos o tres meses antes, ya es una victoria. Pero lo veo complicado".