¿Debe retirarse España de todas las competiciones en las que participe Israel?

Múltiples voces de la política y del Gobierno han aplaudido este martes la decisión del Consejo de Administración de RTVE de retirarse de Eurovisión 2026 si se mantiene la participación de Israel, entre ellos, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que la ha calificado como "valiente". Además, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que "en su momento" se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel.

Cargando…

"Es una decisión valiente que conecta con el sentir mayoritario de nuestra ciudadanía. Como he venido pidiendo estos días en nombre del Ministerio de Cultura, en España debemos hacer todo lo posible para que Israel no participe en eventos como Eurovisión para blanquear su imagen. Y si finalmente lo hace, nosotros no vamos a participar en dicho certamen", ha destacado en un mensaje en la red BlueSky.

Urtasun ha recordado que España es un miembro del llamado 'Big Five' (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania), esto es, los cinco principales contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el festival.

"Nuestra voz, por lo tanto, tiene un peso real y debe ser escuchada", ha subrayado para afirmar a continuación que "no puede haber una doble vara de medir" entre el asedio a Gaza y la expulsión inmediata de Rusia del festival cuando "invadió criminalmente" Ucrania.

"Eurovisión no es solo un concurso de canciones, es un escaparate de los valores europeos, de democracia, respeto, diálogo y paz. La cultura debe estar siempre al servicio de la vida, nunca de la guerra, porque cuando hablamos de cultura hablamos de esperanza y la música, que une pueblos, no puede ser cómplice de un genocidio", ha reflexionado, antes de dar las gracias a los consejeros del consejo de RTVE por escuchar "el clamor de la calle".

También en un mensaje en la red Bluesky, la vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha celebrado la decisión de RTVE porque España "no puede ser cómplice de un genocidio" y es necesario "presionar" en cada evento para señalar lo que está haciendo Israel en Palestina.

En la misma red social, su compañera de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado que Israel "no puede pasearse por competiciones internacionales como si no pasara nada" y ha abogado por no colaborar en el "blanqueamiento del genocidio", confiando en que la comunidad internacional tome nota y siga el camino de España.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha apoyado en declaraciones en el Congreso la decisión de RTVE porque la sociedad israelí tiene que ver lo que piensa el "mundo entero" de lo que está haciendo su gobierno en Gaza y para eso -ha dicho- tienen que recibir noticias que tengan un impacto mediático.

A su juicio, no participar en eventos deportivos y en Eurovisión abrirá los ojos a mucha gente y por lo tanto es una decisión que debe hacerse y que "debe ampliarse a otros eventos".

Desde el perfil oficial del PSOE en X han hecho suyas unas declaraciones a Cuatro de Enma López, portavoz adjunta del PSOE, y han considerado que la posible retirada "es una cuestión de coherencia" ante los "20.000 niños y niñas asesinados en Gaza". "El mundo no puede seguir girando como si aquí no pasase nada", han señalado.

Por su parte, la secretaria del PNV, Maitane Ipiñazar, se ha mostrado partidaria de un boicot a la participación de Israel en competiciones deportivas internacionales porque "hay que denunciar el genocidio" y ha señalado que "no es comprensible" que se pusieran impedimentos a Rusia y "no se haga lo mismo" con Israel.

La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha apuntado por su parte que "las movilizaciones sirven" y que "estar a la altura y plantar cara a un Estado genocida es un deber".