"En el Real Madrid hay dos tendencias para ser el próximo entrenador, uno es Mourinho y el otro es Deschamps, pero este no puede estar hasta finales de julio"

El debate sobre el futuro inquilino del banquillo del Real Madrid ha estallado, y un nombre resuena con una fuerza inusitada: José Mourinho. Durante el programa 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, se ha analizado cómo el técnico portugués se ha convertido en el claro favorito en las casas de apuestas para regresar al club blanco. Esta situación ha destapado la existencia de "dos tendencias" dentro de la directiva: la de Mourinho y la de Didier Deschamps, aunque la opción del francés se complica al no poder estar disponible "hasta finales de julio" por sus compromisos con la selección francesa.

Mourinho, un globo sonda

La noticia sobre el posible regreso de Mourinho, adelantada por 'The Athletic', ha provocado un terremoto mediático. Según se comentó en la tertulia de COPE, todo podría responder a una estrategia del club. Manolo Lama apuntó que podría tratarse de un "globosonda que lanza el Madrid para ir testando a su aficionado", utilizando a medios y perfiles en redes sociales muy afines al madridismo para medir la reacción del entorno ante esta posibilidad. El valor de José Mourinho se ha disparado como posible entrenador del Real Madrid, con una cuota muy baja que evidencia su favoritismo.

Sin embargo, el periodista Siro López ofreció una versión diferente, asegurando que, aunque "el que se ha ofrecido al Real Madrid es Mourinho", desde el club le trasladan que "no entra en las quinielas" y no es el objetivo prioritario. Según esta información, el entorno del entrenador, con su representante Jorge Mendes a la cabeza, sería el principal interesado en "hacer ruido" para posicionar al técnico. "A lo mejor a Mendes le interesa que The Athletic publique lo que ha publicado", señaló López, sugiriendo un movimiento estratégico del agente.

Siempre Mourinho es un show, un espectáculo y es bueno para la liga"

Alamy Stock Photo El seleccionador portugués del Benfica, José Mourinho, antes del inicio del partido de la jornada 30 de la Liga portuguesa Betclic, Sporting CP vs SL Benfica.

El club busca un perfil veterano

Desde el Real Madrid, la directriz parece clara: se busca un "entrenador con canas", un perfil "hecho y derecho" que aporte experiencia contrastada. Esta preferencia descarta opciones de futuro como la de Álvaro Arbeloa, que está "absolutamente descartado", o la de otros técnicos jóvenes como Sebastián Hoeness. La opción de la cantera, por tanto, parece perder peso. Además, se añade un factor económico clave: la negativa del presidente a "pagar por ningún entrenador más", lo que complica operaciones que, como la de Mourinho, implicarían un coste de traspaso.

En este contexto, las dos vías principales son las de Mourinho y Deschamps. El portugués está "como loco por la música", deseando volver, y su fichaje podría ser un golpe de efecto para "poner firmes" a la plantilla. Por otro lado, la opción de Deschamps gusta mucho, pero su participación en la Eurocopa con Francia retrasa cualquier posible incorporación, un obstáculo importante en la planificación de la próxima temporada.

No es el mismo Mourinho, ni el mismo Florentino"

Alamy Stock Photo Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid

Los tertulianos de 'El Partidazo de COPE' también analizaron el cambio en la figura del técnico luso. Se destacó que "no es el mismo Mourinho" que en su primera etapa, un entrenador que "buscaba guerra constantemente" y que "desgastó mucho el entorno". Ahora se percibe un perfil diferente, aunque algunos recuerdan que fue él quien "criticó a Vinicius hace un mes" y que lleva tiempo "sin ganar nada verdaderamente importante", si bien entrenando a equipos de "medio pelo", como se matizó en el debate.

Tebas y otros candidatos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también ha opinado sobre el asunto, afirmando que "siempre Mourinho es un show, un espectáculo y es bueno para la liga". Tebas considera al portugués un técnico de "primer nivel" y ve con buenos ojos su regreso. Sin embargo, los colaboradores del programa bromearon con que este apoyo podría ser contraproducente: "Si le gusta a Tebas, no creo que lo fiche Florentino", comentó con ironía uno de los periodistas, aludiendo a la conocida relación entre ambos presidentes y la conocida personalidad del presidente del Real Madrid.

En un segundo escalón de candidatos, las casas de apuestas sitúan a nombres como Klopp o Pochettino. Sin embargo, la opción de Klopp se ve lejana, ya que, como apuntó Alfredo Relaño, "cuando una persona deja de trabajar, le cuesta mucho arrancar el motor otra vez", refiriéndose a su año sabático. El debate, por tanto, sigue abierto, pero con el foco puesto en dos modelos de entrenador muy distintos que marcarán el futuro del club.