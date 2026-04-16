¿Cree que Óscar Puente dice la verdad sobre Adamuz?

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Gabriel Luengas / Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Redacción TRECE Agencia EFE

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El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado como "mala persona" al ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus acusaciones sobre la coordinación de las emergencias tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

A preguntas de los periodistas en Córdoba, Sanz ha indicado que los profesionales sanitarios y de emergencias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad "se dejaron su vida para salvar la de otros" el pasado 18 de enero, cuando tuvo lugar el accidente, en el que hubo 46 fallecidos.

"El ministro no estuvo allí", ha señalado Sanz, quien ha pedido a Puente "que deje de mentir y que deje de atacar a los profesionales sanitarios y de emergencia".

También ha apuntado al "dolor que deben de estar sintiendo" estos profesionales tras las críticas del ministro en el Congreso este pasado miércoles sobre el funcionamiento en Adamuz de los servicios de emergencias dependientes de la Junta.

El titular andaluz de Sanidad le ha pedido al ministro que "deje de usar como arma electoral a las víctimas" pues, ha añadido, "no vale todo en política".

Ha tildado además de "radicalmente falso que se cayera el 061" y ha señalado que la coordinación de las emergencias "fue extraordinaria".

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