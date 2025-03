¿Cree que el Gobierno de Sánchez ha usado las empresas públicas para enchufar a familiares y amigas?

La exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, testificó el jueves pasado en el Tribunal Supremo (TS), donde declaró que asumía que tanto el piso donde estuvo viviendo tres años como el trabajo que consiguió en dos empresas públicas vinieron de la mano del exdirigente socialista. La joven incluso reconoció que no llegó a realizar trabajo alguno en esas compañías, pero sí cobró. Ahora, varios medios publican que otra mujer recibió también pagos de Koldo García, exasesor de Ábalos, y, cuando el exministro finalizó su relación con la primera, esta nueva mujer fue contratada en Logirail, una empresa dependiente del ministerio de Transportes.

JRG, que ha llegado al filo de las 10.00 --la hora fijada-- con gran expectación mediática, pertrechada con abrigo y grandes gafas de sol negros y visiblemente compungida, ha acudido para dar explicaciones por lo que el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, considera indicios de que Ábalos obtuvo beneficios económicos de la adjudicación a empresas de la presunta trama de contratos de obra pública y para la compra de material sanitario en plena pandemia.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la joven ha aclarado que fue la pareja sentimental de Ábalos un año, entre el otoño de 2018 y el de 2019, un periodo durante el cual el entonces 'número tres' del PSOE se ocupó de su piso, su trabajo y sus estudios. No obstante, ha apostillado que, una vez concluida la relación siguió velando por ella.

Uno de los focos de la declaración ha sido su contratación en INECO y TRAGSATEC, empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), respectivamente.

Sobre esto, ha contado que en un momento dado --en 2019-- Ábalos la indicó que era conveniente que trabajara mientras acababa la carrera universitaria que estaba estudiando. Le dio su currículum y meses después la llamaron para que lo enviara a una web. Después hizo una entrevista y la contrataron. Ella asumió que fue por encargo del ex ministro, ha declarado.

Su trabajo era ejercer de auxiliar administrativa de Joseba García, el hermano de Koldo García, entonces asesor ministerial de Ábalos. Fue a recoger un portátil y hasta hizo un curso de riesgos laborales, pero la dijeron que quedara a la espera de lo que la requiriera su jefe directo. Según ha confesado, realmente nunca hizo trabajo alguno pero sí cobró. Concretamente, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que rondaba los mil euros. También fichaba, ha anudado.

JRG ha aseverado que no sabía que INECO era una empresa pública porque las personas que conocía que trabajan en ellas habían tenido que opositar. Pensaba que era una compañía privada de un conocido, ha sostenido.

En INECO estuvo dos años, durante los cuales acabó su relación con Ábalos. Cuando el contrato estaba a punto de expirar avisó al ya ex ministro, que a su vez advirtió a Koldo, según consta en un mensaje de WhatsApp enviado el 23 de febrero de 2021. La joven ha confirmado que, a raíz de ello, fue contratada en TRAGSATEC, sin hacer entrevista. Estuvo seis meses, también sin trabajar y cobrando el SMI.

En su declaración como imputado, Koldo narró que, efectivamente, JRG fue contratada primero en INECO y luego en TRAGSATEC porque le pidió el "favor" a su hermano. Aunque defendió que hubo más candidatos y estaba "preparada", acabó admitiendo que se la eligió por ser persona de "confianza", lo que llamó la atención de Puente, al que le extrañó que hiciera falta alguien de confianza para tareas administrativas.

Interrogado sobre el citado 'whatsapp', Koldo contestó que suponía que Ábalos se lo había mandado porque, aunque JRG ya no era su novia, se preocupaba por ella al ser una persona que había formado parte de su vida.

CERCA DE FERRAZ Y DE LA UNIVERSIDAD

Otro de los puntos de interés del interrogatorio a JRG, que ha durado unos 40 minutos, ha sido la vivienda situada en la undécima planta del edificio Torre de Madrid, en Plaza de España, donde vivió como inquilina entre marzo de 2019 y marzo de 2022 con una renta mensual de 2.700 euros que no pagó ella.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogió en uno de sus informes que el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, a través de supuestos testaferros, se hizo cargo del pago del alquiler llegando a abonar 82.298 euros.

En concreto, la Benemérita identificó a Alberto Escolano, uno de los socios de De Aldama, y a sus sociedades como verdaderos pagadores. Este empresario también estaba citado para testificar este jueves pero se ha aplazado a la próxima semana a petición propia.

Las fuentes apuntan que JRG ha explicado que estaba residiendo en un piso de alquiler con unas amigas y se les acabó el contrato. Ábalos le dijo que buscara piso para vivir sola. La casa la eligió ella, porque estaba cerca de la calle Ferraz (donde se encuentra la sede central del PSOE) y de la universidad. Entonces intervino Koldo para gestionarlo. El asesor le avisó de que iría a visitarlo con otra persona. Cuando acudió, era Escolano y lo vieron juntos.

JRG ha confirmado que ella no pagaba el alquiler. No sabía quién lo hacía pero imaginaba que era Ábalos porque --ha comentado-- siempre se ocupaba de costear sus cosas. De hecho, ha señalado que de vez en cuando el ex ministro le daba dinero en efectivo para sus gastos. No obstante, ante cualquier incidencia, hablaba con Escolano o Koldo.

El magistrado se ha interesado por el hecho de que JRG permaneció en ese céntrico apartamento varios años después de terminar su noviazgo con Ábalos. Así lo ha ratificado la testigo, relatando que el ex dirigente socialista la trasladó que mientras siguiera estudiando podía vivir ahí.

Sobre este asunto, cabe recordar que Ábalos descargó la responsabilidad del alquiler de este piso en Koldo, el cual justificó que ayudó a JRG porque era su "amiga" desde antes de convertirse en la novia de su jefe.

Koldo contó que JRG tenía una situación de "emergencia" habitacional. En ese momento, él estaba alquilado con su mujer e hija en una casa de 35 metros cuadrados, por lo que no era una opción. El ex asesor ministerial se lo trasladó a Escolano, que le ofreció que se quedara en el piso que en ese momento estaban buscando para una de sus empresas. "Me haces un favor como la copa de un pino", le espetó García, según su declaración judicial.

El propio Koldo, a preguntas de Puente, reconoció que esa estancia provisional se alargó y que tanto la propia JRG como él, con el dinero de su hermano y de su hija pequeña, se hicieron cargo de los pagos. No obstante, el magistrado puso de relieve que solo había constancia de transferencias bancarias de Escolano y sus empresas y, efectivamente, de su hermano y su hija (por un total de 5.803 euros).

VIAJES OFICIALES

En un tercer eje, se le ha preguntado por los viajes oficiales a los que acompañó a Ábalos --16, según la UCO--. JRG ha especificado que viajaba con él prácticamente todos los meses cuando eran pareja, calculando un total de entre 15 o 20 y a lugares como Londres, Moscú o Sevilla.

La joven ha declarado que tampoco pagó nada por los viajes. Conforme a su narración, cuando los gastos no los asumía Ábalos lo hacía Koldo; si bien ha matizado que cuando el ex asesor pagaba, luego el ex ministro se lo abonaba.

Este jueves también han testificado los empresarios Manuel Salles y José Ruz. De Aldama sostiene que pagaron comisiones a cambio de obra pública. Sin embargo, de acuerdo con las citadas fuentes, ambos han negado pagar 'mordidas' y ser adjudicatarios del Ministerio de Transportes.

En el caso de Ruz, ha declarado que contrató a De Aldama para que le resolviera un problema por una deuda de 5 millones de euros por un negocio en Panamá que no había cobrado. El presunto conseguidor habría aceptado el encargo a cambio de llevarse un 20%. Sobre Ábalos y Koldo, ha dicho que les conocía por sus vínculos con Valencia.