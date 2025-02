¿Hacen bien los consejeros de hacienda del PP plantando a la ministra Montero?

Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP han abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debate la propuesta del Gobierno de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, a la que se oponen por considerarla una "trampa".

Cargando…

En declaraciones a los medios tras abandonar la reunión, los consejeros del PP, entre ellos los de Madrid, Rocío Albert; Andalucía, Carolina España; y Galicia, Miguel Corgos, han exigido al Gobierno que se hable de reformar el sistema de financiación autonómica y no solo de condonar la deuda.

Además, han reprochado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que haya traído a la reunión un orden del día impuesto por los independentistas catalanes, mientras las 12 comunidades gobernadas por los populares -incluida Canarias, con Coalición Canaria, cuya consejera, del PP, también se ha salido- y Ceuta y Melilla llevan años pidiendo un nuevo sistema de financiación.

En las declaraciones previas a la reunión, ninguno de ellos había adelantado la intención de plantar a la ministra, aunque sí habían hablado de "teatrillo" y "engaño".

Varios consejeros, entre ellos el de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, han explicado que a lo largo de la mañana se había debatido entre los responsables de Hacienda del PP la posibilidad de levantarse de la mesa.

Ha sido en el momento en que se abordaba el punto 5 del orden del día, relativo al impuesto a la banca y previo al destinado a la condonación de la deuda, cuando ha intervenido Miguel Corgos, crítico tanto con la forma como con el fondo, cuando se han levantado todos, aproximadamente tras una hora de reunión.

El propio Corgos ha explicado a la salida de la reunión que los consejeros del PP han decidido retirarse cuando en el Consejo "se ha empezado a tratar temas que son impropios" de este órgano y ya fueron aprobados por las Cortes, como ha sido la norma que graba los rendimientos bancarios, mientras no se abordan, ha recriminado, temas urgentes como la reforma de la financiación autonómica.

La consejera andaluza ha recordado que cuando Montero era consejera de Hacienda en Andalucía decía que "la condonación o la reestructuración no podía sustituir el debate" de la financiación autonómica, al ser una cuestión complementaria, por lo que ha recriminado que ahora como ministra evite e incluso "haya quitado el punto del orden del día" de la reforma para incluir "exclusivamente las dos cuestiones que tenía pactadas y cerradas" con los independentistas.

"Lo que necesitamos no es un modelo de condonación, lo que necesitamos es un nuevo sistema de financiación autonómica", ha dicho en el mismo sentido la consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert, que ha añadido: "No vamos a ser cómplices, no vamos a blanquear el acuerdo".

Albert ha explicado que las comunidades del PP, "por lealtad y por responsabilidad", sí han asistido al debate de otros puntos del orden del día como ha sido el referente al déficit de 2023, pero han abandonado la sala cuando se ha abordado el tema de la deuda a partir de un modelo "pactado y cerrado única y exclusivamente con los independentistas" y no con el conjunto de autonomías.

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, Ruth Merino, ha pedido, tras el plantón a Montero, que se aborde la reforma del sistema de financiación, porque “la deuda no es lo principal, además de que los acuerdos que nos han traído hoy venían ya pactados con los independentistas”.

“Blanquear aquí los acuerdos de Sánchez con los independentistas no tiene ni pies ni cabeza, es una cuestión de dignidad. Pero además es que las propuestas que nos han traído no benefician a la Comunitat Valenciana, no nos permiten salir a los mercados, y esos supuestos ahorros que se supone que nos llegarían no los podríamos gastar en Sanidad, Educación o en la reconstrucción tras la dana”, ha añadido.

La responsable extremeña, por su lado, se ha referido al impuesto a la banca quejándose que ”nos lo trae cuando ya se ha aprobado en una ley”, con lo cual ya se priva al CPFF de participar, además de que la tasa “va a dar más de 300 millones a Cataluña y 30 a Extremadura.

El conseller balear, Antoni Costa, en la misma línea, se ha quejado de que el Gobierno ha traído "lentejas, por así decir", además de que ha recordado que la condonación de la deuda todavía tiene por delante "un camino farragoso" y, tal vez, ni siquiera llegue a ser aprobada en el Parlamento.

Las comunidades del PP han registrado un escrito para la ministra de Hacienda en el que rechazan de forma "unánime" la condonación, que tildan de decisión "arbitraria y discriminatoria", y reclaman, entre otras cuestiones hasta que se aborde la reforma de financiación autonómica, la actualización de las entregas a cuenta, que se blinde el respeto a la autonomía fiscal de cada territorio y que se mantenga el mecanismo del extra-FLA porque permite una liquidez adicional para hacer frente al déficit.

Además, piden al Gobierno "volver al respeto y la lealtad institucional" entre las administraciones y paralizar "cualquier avance hacia la independencia fiscal" que reclama Cataluña.