Arranca la regularización de inmigrantes: todas las claves del proceso para obtener los papeles en España

El proceso de regularización para personas inmigrantes que ya se encuentran en España ha comenzado. Desde este momento, ya se puede presentar la solicitud de manera telemática, un paso fundamental para miles de personas que buscan normalizar su situación en el país. Así lo ha explicado Judith García, responsable jurídica de ACCEM, en una entrevista en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, donde ha detallado las claves de este procedimiento.

La solicitud se puede realizar por cuenta propia si se dispone de certificado digital, o bien a través de entidades y profesionales que presten apoyo. Además, se ha abierto el plazo para solicitar cita previa para la presentación presencial a partir del lunes, día 20, en oficinas habilitadas como las de Correos.

Requisitos: ¿qué documentación se necesita?

Para iniciar el trámite, es imprescindible preparar una serie de documentos. Judith García ha señalado que se necesita el pasaporte, que "la normativa permite que se reciba en un primer momento caducado, pero posteriormente, en el momento de solicitar ya su tarjeta de identidad, van a tener que tener en vigor". Además, se exigen los antecedentes penales del país de origen, los cuales deben estar legalizados y traducidos.

Cadena Cope En Catalunya se espera que 135.000 personas puedan regularizar su situación

Los dos supuestos para acceder a la regularización

Existen dos vías principales para acogerse a este proceso. El primer supuesto es para solicitantes de protección internacional que presentaron su petición antes del 1 de enero de este año. Estas personas deben acreditar que se encontraban en España antes de esa fecha y que llevan al menos cinco meses en el país antes de la solicitud.

Para demostrar la estancia, "les vale cualquier medio de prueba válido en derecho, desde el empadronamiento, pero no es obligatorio", ha aclarado la responsable jurídica de ACCEM. Entre las pruebas válidas se incluyen certificados de cursos, extractos bancarios o cualquier documentación pública o privada.

El segundo supuesto se dirige a personas que se encuentran en situación irregular y que también llegaron a España antes del 1 de enero de este año, con una estancia mínima demostrable de cinco meses. Para este grupo, es necesario cumplir uno de los tres requisitos siguientes: haber trabajado previamente o tener una oferta de empleo, convivir con familiares directos en España, o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe oficial del Ministerio de Inclusión.

Plazos y autorización para trabajar

Una de las claves más importantes del proceso es el tiempo de resolución. Según ha explicado Judith García, "el real decreto habla de tres meses como máximo". Sin embargo, ha advertido que el silencio administrativo es negativo, lo que significa que si no hay respuesta en ese plazo, la solicitud se considera denegada.

A pesar de ello, el proceso ofrece una ventaja fundamental desde el inicio. "Una vez se comunica a la persona solicitante la admisión o que está tramitando esta esta solicitud, autoriza ya a trabajar, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier sector de actividad", ha destacado García. Esta medida permite a los solicitantes incorporarse al mercado laboral de forma legal mientras esperan la resolución definitiva.

Este proceso de regularización está diseñado para personas que ya residen en el país y que, en muchas ocasiones, se ven forzadas a trabajar en situación irregular. Con la conclusión de este trámite, podrán hacerlo legalmente, contribuyendo a la sociedad con sus impuestos y obteniendo plenos derechos laborales.