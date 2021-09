"¡Y yo más!": tres formas de contar tus vacaciones al vecino en el ascensor

El verano lanza sus últimos destellos. Es hora de regresar al trabajo y contar a los compañeros de curro, amigos y vecinos qué tal han sido tus vacaciones. Pero, ¿de qué maneras podemos hacerlo? En "El Ascensor" de TRECE, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock', hemos descubierto este lunes las distintas actitudes que podemos tomar a la hora de hacer balance de nuestrios días de descanso.

Fernando y Jimeno lo tienen claro. Por un lado está "el exótico", aquel que siempre tiene las vacaciones más raras. "He estado de mochilero en Sri Lanka.He estado sin ducharme, sin lugar donde cobijarme, sin cash... He comido con los pies, he caminado con las manos He comido cortezas de árbol, incluso la perrilla de un aborigen. Bueno, realmente estuve un día solo. Me entró una cagalera y luego me tiré diez días en el resort", señala Fernando.

Luego está el "Bah", aquel que pese a tener unas vacaciones de lujo todo le sabe a poco. "Tres meses no te dan para nada. El último mes es sólo para poner lavadoras. El Caribe está lleno de bichos. ¿Las aguas cristalinas? Todo el mundo te veo mear. Y luego tres días de vómitos en un yate de lujo. ¿Has visto el calendario de este año? Caen fatal los puentes", dice Jimeno.

Por último está el del "Y yo más", aquel que siempre ha hecho más que el resto en vacaciones. Es el que más viajes ha hecho, el que más lugares ha visto, el que ha estado en más festivales y el que no ha parado de hacer cosas.

