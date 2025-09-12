Juanma Castaño especula con el riesgo que corre el Barcelona jugando en el Johan Cruyff: "A mí me sorprende"

Con la vuelta a la competición liguera, vuelve a tomar fuerza todo lo que tiene que ver con las obras de remodelación del Spotify Camp Nou y todos los problemas derivados de unos trabajos que impiden la tan ansiada vuelta del Barcelona a su estadio.

La directiva que preside Joan Laporta ya no pone fechas y no concreta plazos. Ante la imposibilidad de abrir mínimamente las puertas del remodelado Camp Nou, el Barcelona confirmó la disputa de su partido frente al Valencia en el modesto estadio Johan Cruyff, con muchísimo menos aforo, incluso del permitido por la normativa de LaLiga en Primera División, aunque existan excepciones como las que le sirven de amparo al club azulgrana.

Con la incertidumbre por delante de lo que puede alargarse o no el exilio del club, Juanma Castaño lanzó una reflexión en El Partidazo de COPE que sirvió para advertir de una consecuencia que podría ser no muy positiva para los intereses del equipo que entrena Hansi Flick.

COPE Así está el Camp Nou a día 21 de agosto de 2025.

"La duda que tengo es saber si esto le puede afectar deportivamente al Barça. O sea, la sensación de no jugar en tu casa, porque no sé si van a considerar el Johan Cruyff su casa, al tratarse de un estadio tan pequeño... Estar con esta incertidumbre", resumió Castaño como factor perjudicial para el Barça.

Castaño recordó que, cuando se decía que el Barça jugaría en Montjuic, "al principio nos preguntábamos que cómo se iría comportando el Barça", pero a pesar de las dudas, ganó una Liga con Xavi Hernández en el banquillo. Pero la duda vuelve a asaltarle al director de El Partidazo de COPE: "Esto de no saber si un día vas a estar en Montjuic, al otro en el Johan..."

Además, tanto Juanma Castaño como David Sánchez analizaron la 'anestesia' que padece un numeroso grupo de aficionados al Barcelona en la ciudad condal que "no están locos por volver al Camp Nou. Es como si ya lo hubieran asumido".

Castaño lamentó y reconoció verse sorprendido "por la poca exigencia que ha habido con el club por este tiempo de indecisión sobre dónde se juegan los partidos y qué va a pasar con la obra".