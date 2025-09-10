No te pierdas 'Ecclesia al día' del 10 de septiembre de 2025, con Raquel Caldas

'Ecclesia al Día' es el espacio informativo de TRECE que ofrece un completo repaso de la actualidad eclesial, litúrgica y pastoral tanto en España como en el Vaticano. Conducido por Raquel Caldas, el programa combina reportajes, entrevistas exclusivas y análisis de expertos para acercar a la audiencia los temas más relevantes de la Iglesia Católica: celebraciones litúrgicas, visitas pontificales, iniciativas sociales y acontecimientos históricos que marcan el rumbo del pontificado.

Es la ventana ideal para quienes buscan entender el impacto de la Iglesia en el mundo actual y mantenerse informados sobre sus principales desafíos y proyectos.