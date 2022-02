Serafín Giraldo, en TRECE: "Es importante analizar el lugar y el entorno donde se ha encontrado a Esther"

El director de Policía H50 e inspector de Policía, Serafín Giraldo, ha estado este sábado en TRECE, analizando la última hora sobre el caso de Esther López, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana de este sábado. Además, ha hablado sobre las reyertas ocurridas en las últimas horas en Madrid, que se han saldado con dos víctimas mortales.

En primer lugar, Giraldo ha destacado que "la Guardia Civil está en una fase de recopilación de información" tras la aparición del cuerpo de Esther López en Traspinedo. "El cadáver ha dado mucha información, el lugar donde ha aparecido el cadáver también y la autopsia también, sabremos si existe una muerte violenta o natural. Todas las hipótesis están abiertas", ha destacado.

Además, ha relatado que en las últimas horas se ha llevado a cabo "una inspección ocular del lugar de los hechos, no solo del cadáver", ya que "hay que hacer una primera inspección para ver si hay violencia sobre el cuerpo, la ropa que tenía, si coincide con la del día de la desaparición. Hay que recoger las pertenencias, que parece ser que tenía todas, incluido el móvil". Aparte de esto, "es importante analizar también el lugar e incluso el entorno, estamos hablando de un polígono industrial y saber qué ha podido pasar ahí".

Respecto a la autopsia, el inspector ha recordado que "hay dos: una preliminar en la que el médico forense visiona el cadáver y en segundo lugar un análisis de líquidos, de restos que tiene el cadáver, para ello necesita extraer esto, pero no necesita el cadáver una vez que lo ha extraído", y ha añadido que, seguramente, "en los próximos días el cadáver será entregado a la familia".

Por otro lado, ha analizado las reyertas de la noche del sábado en Madrid, en las que ha muerto un joven de 15 años en el barrio de Atocha y otro de 25 en el de Usera. "España es seguro si cogemos las estadísticas, pero no podemos ocultar que se han producido cinco apuñalamientos en dos días en Madrid", aseguraba Giraldo.

A la hora de hablar del origen de los hechos, el inspector se ha mostrado prudente: "Parte de ellos se pueden atribuir a bandas latinas, existen indicios de ello, quiero ser muy preciso porque no puedo dar esto por hecho, de que pertenezcan a bandas latinas". Y ha añadido: "También hay que precisar, a mi no me gusta hablar de bandas latinas, hablo imitadores de bandas latinas, en definitiva, de jóvenes violentos y peligrosos que se reúnen y pueden causar este tipo de actividad delictiva".

"Son cuatro bandas y en total puede haber unos 250 pandilleros en todo Madrid, tuvieron su época álgida en 2006, cuando había unos 800 gracias a la acción del Tribunal Supremo y la acción policial, ahora hay muchos menos. La repercusión mediática que tienen los crímenes que cometen, es importante de destacar", ha relatado.

Además, Giraldo ha explicado por qué no le gusta calificar a estos grupos como bandas latinas: "Son meros imitadores de las bandas de Latinoamérica, que allí tienen un poder territorial, un control sobre un territorio. Aquí son pandilleros, niñatos de parque violentos que les gusta aparentar", han apuntado, antes de lanzar un claro aviso: "Hay que detenerlo porque, aparte de los crímenes que cometen, causan gran alarma social".

Por último ha recordado que "se instalan en una zona y hacen la vida social difícil ahí. A ellos les gusta esa notoriedad, imitan las bandas y los gestos. Si los llamamos bandas latinas los hacemos crecer, aunque a nivel periodístico y social hay que hablar de bandas latinas, pero realmente hay que decir lo que son, niñatos violentos".