'Tora! Tora! Tora!', Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda (1970)
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Redacción TRECE
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Diciembre de 1941. Pormenorizado relato del imprevisto e inesperado ataque japonés a Pearl Harbour, que determinó la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Tora! Tora! Tora! era la señal de ataque japonesa.
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