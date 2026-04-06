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'Tora! Tora! Tora!', Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda (1970)

CLASSICS: 'Tora! Tora! Tora!'
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CLASSICS: 'Tora! Tora! Tora!'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

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Diciembre de 1941. Pormenorizado relato del imprevisto e inesperado ataque japonés a Pearl Harbour, que determinó la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Tora! Tora! Tora! era la señal de ataque japonesa.

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