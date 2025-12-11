COPE
'La leyenda del indomable', Stuart Rosenberg (1967)

CLASSICS: 'La leyenda del indomable'
CLASSICS: 'La leyenda del indomable'

 Luke Jackson, un joven rebelde e impulsivo, es condenado a dos años de prisión tras causar graves destrozos estando borracho. En la cárcel, su indomable carácter chocará de frente con las rígidas normas de la institución, así como con el de otros presos, especialmente el brutal Dragline, que era el líder de los convictos hasta su llegada. Pero Luke es un veterano de guerra que no está dispuesto a ceder, y tendrá que pagar un alto precio por seguir siendo quien es. 

