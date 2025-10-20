COPE
Podcasts
Classics
Imagen principal Classics
Classics

CLASSICS

'Centauros del desierto', John Ford (1956)

CLASSICS: 'Centauros del desierto'
00:00

CLASSICS: 'Centauros del desierto'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Texas. En 1868, tres años después de la guerra de Secesión, Ethan Edwards, un hombre solitario, vuelve derrotado a su hogar. La persecución de los comanches que han raptado a una de sus sobrinas se convertirá en un modo de vida para él y para Martin, un muchacho mestizo adoptado por su familia.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Programas

Los últimos audios

Último boletín

02:00 H | 25 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking