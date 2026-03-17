COPE
Podcasts
Classics
Imagen principal Classics
Classics

CLASSICS

'Brubaker', Stuart Rosenberg (1980)

CLASSICS: 'Brubaker'
00:00

CLASSICS: 'Brubaker'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Drama basado en la historia real de Tom Murtom, el director de prisiones que conmocionó el mundo político de Arkansas al destapar los escandalosos abusos y asesinatos que tuvieron lugar en la prisión estatal. Año 1969. Antes de presentarse como el nuevo alcaide, Brubaker (Redford) se hace pasar por un preso recién llegado, gracias a lo cual descubre que la situación en la cárcel es de corrupción endémica. Sus esfuerzos por reformar y sanear el sistema lo colocan en una situación muy peligrosa, sobre todo cuando insiste en investigar una serie de asesinatos que se cometieron unos años antes.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 20 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking