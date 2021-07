Estas son las palabras que utilizan los políticos y que no estan reconocidas por la RAE

Fernando Vilches, profesor de la URJC, ha estado en ‘Abierto por vacaciones’, para repasar las palabras nuevas aparecidas este año en nuestro lenguaje.

En un grupo político que Vilches asegura que no deberíamos usar: “La última en incorporarse es ‘matria’ que ha popularizado Yolanda Díaz, también ‘resiliencia’ para hacer frente a situaciones difíciles, ‘empoderar’ usada mucho por el ex líder de Podemos y una bastante nueva es ‘multinivel’ para hacer frente a neocentralismo, se trata de un neologismo que aún no está en el diccionario.

En el grupo de los millennials, Vilches apunta que “hay palabras como ‘high’ que hace referencia a estar muy emocionado, ‘mainstream’, ‘hater’ que es una persona que se dedica a odiar, ‘trol’ alguien que bromea, ‘follower’ que es seguidor en español, luego tenemos “spoiler’ que consiste en adelantar una noticia o contarte una serie antes de haberla visto”, ‘random’ que hace referencia a algo raro, ‘crush’ que es el amor a primera vista, ‘stalker’ que se dedica a espiar o curiosear basada en las redes sociales.

En el grupo de gente normal, el profesor pone de manifiesto que las nuevas palabras tienen más que ver con la pandemia como ‘asintomático’, ‘confinamiento’, ‘cuarentena’, ‘teletrabajo’, ‘covidiota’ dirigida a la gente irresponsable con la pandemia o ‘balconazi’ que son aquellos que se preocupan desde el balcón por lo que haces.