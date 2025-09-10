El momento en que Simeone se acuerda de Gonzalo Miró durante su entrevista con Juanma Castaño: "Una pena que no haya venido..."

Durante la visita de Diego Simeone al estudio principal de la Cadena COPE para charlar con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, estuvieron presentes algunos de los periodistas habituales en los partidos del Atlético de Madrid, aunque no pudieron hacer acto de presencia todos los colaboradores.

Cuando Rubén Martín le preguntó al Cholo por el aprendizaje que el entrenador dijo haber adquirido durante la derrota frente al Espanyol en la primera jornada de LaLiga, el técnico del Atlético de Madrid se acordó de uno de los periodistas ausentes en la noche de este martes en El Partidazo de COPE.

Rubén Martín le pidió a Simeone compartir "aquel aprendizaje que te guardabas para ti después de jugar contra el Espanyol".

Cabe recordar que fue un partido en el que el Atlético de Madrid se adelantó 0-1 con un gol de Julián Álvarez y el Espanyol remontó en la segunda parte para ganar 2-1. Lógicamente, fue uno de los temas 'calientes' en El Tertulión de Tiempo de Juego de ese fin de semana.

"Claro que aprendí, y sigo aprendiendo", afirmó Simeone, que presumió de "poder estar quince años en un lugar donde siempre quise estar" y donde la gente "me quiere. Tengo la respuesta del equipo porque siento que el equipo va a responder. El desafío mío es volver a todo lo que comentaba, como el hombre ahí que comentaba en la televisión, Gonzalo, que hoy no pudo participar de la reunión", comentó el técnico argentino en alusión a Gonzalo Miró. "Y hablo en serio porque Gonzalo es tan atlético como yo", puntualizó.

Manolo Lama defendió el sentimiento atlético de Gonzalo Miró asegurando que "cuando el equipo no gana se cabrea tanto que su frustración la paga así".

"Por eso te digo que es una pena que no haya venido", respondió Simeone "porque todos sumamos y para para lo mejor del club".

MIRÓ CRITICÓ LA GESTIÓN DEL ATLÉTICO EN EL RCDE STADIUM

El mal comienzo del Atlético de Madrid en la temporada 2025-2026 ha desatado el lado más crítico de Miró con el juego del equipo y con el trabajo de Diego Simeone al frente. De hecho, tras perder frente al Espanyol, Miró lamentó que "si ganas 1-0 y haces la de siempre, es volver a especular, meter al rival en el partido, no ir a por el segundo y esperar si tienes alguna contra. Dará igual tener a Julián... Tendrás que traer a Mbappé para poner fin a eso".

Además, habló de una plantilla en el Atlético de Madrid "descompensada. No es muy normal que haya tres laterales derechos y solo un extremo derecho. Y me llama la atención que Giuliano Simeone no tenga competencia".